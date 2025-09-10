Streda10. september 2025, meniny má Oleg, zajtra Bystrík

Na Slovensku pribúdajú prípady čierneho kašľa: Zaočkovanosť klesá! Najviac ohrozené sú malé deti

BRATISLAVA – Zákerné ochorenie sa na Slovensku šíri čoraz viac. Len za minulý týždeň bolo hlásených 24 nových prípadov čierneho kašľa, od začiatku roka už spolu 4 389. Najviac nakazených evidujú v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji, ale výrazný nárast zaznamenali aj v Trnavskom a Prešovskom kraji.

Upozornila na to televízia RTVS. Najväčším rizikom je podľa odborníkov znižujúca sa miera zaočkovanosti. Kolektívna imunita sa vytvára až vtedy, keď je zaočkovaných aspoň 95 percent populácie. Očkovanie proti čiernemu kašľu je pritom na Slovensku povinné.

„Čierny kašeľ je očkovaný u detí v treťom mesiaci, v piatom mesiaci a v jednom roku. Potom sú preočkovania, takzvané posilňovacie dávky. Tie sú v šiestom a 13. roku,“ vysvetlil pre RTVS pediater Martin Matejka. Lekári odporúčajú očkovanie aj tehotným ženám v treťom trimestri, aby sa bábätká chránili ešte pred tým, ako môžu dostať prvú dávku vakcíny.

Najohrozenejšie sú najmenšie deti

Čierny kašeľ je vysoko infekčné respiračné ochorenie, ktoré je nebezpečné najmä pre dojčatá, onkologických pacientov a starších ľudí. Len v tomto roku na Slovensku zomreli tri malé deti, ktoré ešte pre nízky vek nemohli byť zaočkované.

Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že k poklesu zaočkovanosti prispievajú aj výroky verejných činiteľov. „Odmietnutím povinného očkovania vystavujeme naše deti riziku, že ich ohrozíme na zdraví a živote,“ uviedla hlavná hygienička Tatiana Červeňová.

 

ÚVZ SR už inicioval zvolanie okrúhleho stola, na ktorom sa majú stretnúť odborníci a diskutovať o konkrétnych riešeniach, ako zvrátiť klesajúcu zaočkovanosť a zastaviť šírenie čierneho kašľa.

