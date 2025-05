V stredu zasadala vláda! Rokovala o viacerých návrhoch: Tieto schválila

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Slovenskí vojaci by sa mali v prvom polroku 2025 zúčastniť na ďalších dvoch medzinárodných vojenských cvičeniach. Sú to cvičenia KASOTC 2025 v Jordánsku a MURTEC 2025 v Česku. Vyplýva to z návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2025, ktorý v stredu kabinet na rokovaní schválil.

„V rámci medzinárodného cvičenia Adriatic Strike 2025 sa upravuje počet osôb a techniky,“ uviedol v materiáli rezort obrany, ktorý ho na zasadnutie kabinetu predložil. Na toto cvičenie nakoniec pôjde viac vojakov aj techniky. Celkové zvýšenie nákladov na cvičenia plánuje ministerstvo na úrovni vyše 55-tisíc eur.

Pravidlá pri prijímaní cudzincov by sa mohli zmeniť

Pravidlá pri prijímaní cudzincov by sa na Slovensku mohli zmeniť. Zrušiť by sa mohli ich niektoré administratívne povinnosti. Predĺžiť by sa mohla aj platnosť víz vydaných na požiadanie o pobyt - z 90 na 120 dní. Vyplýva to z návrhu novely zákona o pobyte cudzincov, ktorý v stredu na rokovaní schválila vláda. Ministerstvo vnútra, ktoré návrh zmeny legislatívy pripravilo, si od nej sľubuje zjednodušenie systému a odbremenenie cudzineckej polície.

Súčasťou návrhu je napríklad zrušenie povinnosti prikladať dôkazy o finančnom zabezpečení pobytu cudzincov, keďže ide o podmienku, ktorú je možné overiť aj po udelení povolenia na pobyt. Podmienka by mohla byť zrušená v prípadoch, v ktorých to dovoľuje európska legislatíva.

„Návrh zákona zároveň ruší administratívnu povinnosť cudzincov - prikladanie fotografie k žiadosti o pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín, respektíve o vydanie dokladu o pobyte občanov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov, keďže na oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru sa odoberajú biometrické údaje (vrátane fotografie tváre). Cieľom zavedenia navrhovaných zmien do aplikačnej praxe je prispieť najmä k znižovaniu administratívnej záťaže, a tým ku skráteniu dĺžky konania o pobyte, čo umožní vybavenie väčšieho počtu žiadostí cudzincov na oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru,“ uviedol rezort v materiáli.

Legislatívna zmena by mohla tiež predĺžiť platnosť národných víz udeľovaných na účel získania povolenia na pobyt. Rezort vnútra poukázal, že v súčasnosti platia 90 dní. Po novom by mohli mať platnosť 120 dní. Cudzinci by tiež mohli svoje životné situácie vybaviť na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície. Doteraz museli navštíviť príslušné pracovisko podľa pobytu.

Slovensko by mohlo tiež na základe zmeny zákona stanoviť kvóty na počet prijatých žiadostí o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania. Zaviedlo by aj zoznam krajín, z ktorých budú na jeho územie cudzinci prijímaní. „Zároveň sa bude vyhodnocovať miera hospodárskeho prínosu pre našu republiku,“ ozrejmilo ministerstvo. Rezort vnútra by chcel nechať novelu zákona prerokovať v Národnej rade SR v skrátenom legislatívnom konaní. Ak by ho parlament schválil v tejto podobe, účinnosť by nadobudol 1. júla 2025.

Vláda určila, ako má SPP zabezpečiť naplnenie zásobníkov plynom pre Slovensko

Štátna firma Slovenský plynárenský priemysle (SPP) musí zabezpečiť priamo alebo prostredníctvom zmlúv s inými účastníkmi pôsobiacimi na veľkoobchodnom trhu s plynom uskladnenie plynu v podzemných zásobníkoch na území Slovenskej republiky v objeme 17,754 terawatthodiny (TWh) k 1. novembru. Vyplýva to z všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ), ktorý v stredu schválila vláda.

SPP má tiež určené, že do začiatku júla musí mať v zásobníkoch 5,724 TWh plynu a do konca augusta 14,601 TWh. Z týchto zásob má SPP zabezpečiť postupné čerpanie zásob plynu len na účely dodávky pre koncových odberateľov v SR.

„Navrhované opatrenia spočíva predovšetkým v povinnosti zaistiť uskladnenie množstva plynu v podzemných zásobníkoch zemného plynu (PZZP) pred vykurovacou sezónou 2025/2026 prostredníctvom spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, s cieľom posilniť bezpečnosť a plynulosť dodávok plynu pre odberateľov v Slovenskej republike vo vykurovacej sezóne 2025/2026 vzhľadom na vysoký podiel zemného plynu ako zdroja výroby tepla využívaného práve na vykurovanie,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva v schválenom materiáli.

Opatrenia vo VHZ navrhované v predkladanom materiáli zároveň podľa rezortu hospodárstva podporia zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich z nariadenia EÚ, ktorým sa stanovuje trajektória plnenia s priebežnými cieľmi na rok 2025 pre každý členský štát s PZZP na jeho území priamo prepojenými s jeho trhovou oblasťou a posilnenia plynulosti dodávky plynu koncovým odberateľom v Slovenskej republike.

Nová legislatíva zlepší ochranu spotrebiteľa a podporí udržateľnú spotrebu

Novela zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorú v stredu schválila vláda, by mala priniesť lepšiu informovanosť pri nákupoch najmä vzhľadom na environmentálne a sociálne vplyvy. Zároveň má podporiť udržateľnú spotrebu prostredníctvom podpory opravárenských služieb.

Zákonná lehota na uplatnenie zodpovednosti za vady veci by sa mala zároveň predĺžiť o jeden rok, ak si spotrebiteľ ako prostriedok nápravy vyberie opravu tovaru. Dĺžka trvania zodpovednosti sa takto predĺži iba raz, v prípade výskytu ďalšej vady už nedôjde k ďalšiemu predĺženiu trvania zodpovednosti, aj keby si spotrebiteľ opäť zvolil ako prostriedok nápravy opravu. Zároveň by mal byť zavedený nový informačný formulár, ktorý pomôže spotrebiteľom posúdiť a porovnať opravárenské služby.

„Posilňuje sa informovanosť spotrebiteľov o životnosti tovaru, jeho opraviteľnosti, dostupnosti náhradných dielov či softvérových aktualizácií, rozširuje sa zoznam obchodných praktík, ktoré sa za každých okolností považujú za nekalé, o nové praktiky spojené napríklad s predčasným a plánovaným zastarávaním tovarov, používaním netransparentných a nedôveryhodných značiek udržateľnosti či zavádzajúcich environmentálnych tvrdení, takzvaný greenwashing,“ priblížilo Ministerstvo hospodárstva SR v predkladacej správe.

Rezort hospodárstva špecifikoval, že návrh zákona novelizuje právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa na účely prijatia a uverejnenia právnych predpisov potrebných na dosiahnutie súladu vnútroštátnej právnej úpravy s právnymi aktmi Európskej únie.

Vláda zrušila úlohu novelizovať zákon o neprimeraných podmienkach v obchode

Úloha predložiť do legislatívneho procesu novelu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami je zrušená. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválila vláda.

Zrušenie úlohy sa podľa agrorezortu navrhuje vzhľadom na vývoj legislatívnych zmien v práve EÚ v oblasti ochrany pred nekalými obchodnými praktikami v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci.

„Dôvodom návrhu na zrušenie predmetnej úlohy je aj skutočnosť, že k návrhu novely zákona, ktorým sa mala úloha splniť, sa v rámci rozporových konaní k zásadným pripomienkam vzneseným v pripomienkovom konaní nepodarilo vyriešiť zásadné názorové rozpory dotknutých subjektov k navrhovaným reguláciám dodávateľsko-odberateľských vzťahov,“ dodalo MPRV.