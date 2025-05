Voliči vystavili politikom vysvedčenie v ďalšom PRIESKUME: Okrem samotných strán sa zamerali aj na ich lídrov

Pozrite sa, ako dopadli súčasní politici v prieskume verejnej mienky. (Zdroj: TASR/Dano Veselský, Ján Krošlák, Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Prieskum verejnej mienky sa vykonáva v pravidelných a periodických intervaloch na viacčlennej vzorke respondentov. Tí sa aj v tomto prípade vyjadrili k politickej situácii a preferenciám k jednotlivým stranám, no aj k jednotlivým lídrom. Preto sa tak môžete dozvedieť nielen to, kto by voľby v máji 2025 vyhral, ale aj kto by bol najvernejším lídrom priemerných slovenských voličov.

Prieskum na svojom webe zverejnila spravodajská televízia TA3. Vykonávala ho agentúra SANEP od 12. do 18. mája 2025 na vzorke 2 700 respondentov.

Ak by sa voľby konali tento víkend, veľmi tesne by ich podľa týchto výsledkov vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 21,2 percenta hlasov. Nasledoval by ich v tesnom závese Smer-SSD s podporou 20,9 percenta. Kým PS zaznamenalo v tomto prípade mierny posun nahor, v prípade Smeru to bolo naopak.

Tretie miesto by obsadil Hlas-SD s 10,5-percentnou podporou. Ide o rovnaké číslo, ako pred mesiacom pri tejto agentúre.

Štvrté miesto patrí rastúcej Republike s 8,9 percentami hlasov a piate zas KDH so 7,9 percentami podpory. Za nimi nasleduje hnutie Slovensko, ktoré tiež narástlo na 7,6 percent. Poslednou stranou, ktorá by sa do parlamentu dostala, by bola Sloboda a Solidarita s 6,5 percentami.

Demokrati zatiaľ stále nedokážu prekročiť 5 percent

Pred bránami parlamentu je to tiež husté, keďže sa o 5-percentné kvórum bijú hneď dva subjekty. Ide o Demokratov s 4,8 percentami hlasov, ktorým sa už mesiace nedarí prejsť nad 5 percent. Druhým subjektom je Aliancia s 4,3 percentami. Na 4 percentá sa dostala aj Slovenská národná strana, ktorej sa tiež ako koaličnému subjektu v prieskumoch nedarí dostať do parlamentu. Posledná strana je Sme rodina s 2,3 percentami.

Šimečka a Fico sa bijú o prvé miesto

Prieskum si však zobral na paškál aj jednotlivých straníckych lídrov, pričom už z prvotných čísel je jasné, že o prvenstvo sa bijú premiér Robert Fico a Michal Šimečka (obaja po 38 percent dôvery). Tretím je Matúš Šutaj Eštok s 30 percentami a veľmi tesne za ním europoslanec a šéf hnutia Republika Milan Uhrík s 29 percentami.

Prešovský župan a šéf KDH Milan Majerský si zas vyslúžil 27-percentnú podporu a Branislav Gröhling z SaS zas 23 percent. Na prvé miesta stráda expremiér Igor Matovič, ktorý sa so svojimi 16 percentami len málo vzďaľuje od ôsmeho Andreja Danka z SNS s 12 percentami.

Nižšie percentá podpory patria Jaroslavovi Naďovi z Demokratov (9 percent) Borisovi Kollárovi zo Sme rodina a Lászlóvi Gubíkovi z Aliancie (obaja po 8 percentách).