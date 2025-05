Z Danka vám po koaličnej rade padne sánka: Hnev a zášť je náhle preč, NEUVERÍTE, komu podal ruku

Danko ešte pred niekoľkými hodinami odhodlane trval na to, že si nenechá skákať po hlave. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško)

Bol to samotný šéf koaličnej SNS, ktorý ešte na štvrtkovej tlačovej konferencii z 22. mája ostro kritizoval ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zo Smeru a "naprázdno" neobišiel ani predseda vlády, ku ktorého krokom ohľadom protiruských sankcií mal Danko čo povedať. Danko mal skutočne ťažké srdce na koaličných partnerov aj ohľadom transakčnej dane a ďalších vecí.

Hra šachu

Na samotné rokovanie koalície išiel s odhodlaním. "Hráte šachy? Keď hráte šachy, rozprávate súperovi, čo idete robiť? Nechajte ma. Transakčná daň pre živnostníkov a malé firmy bude zrušená. A môže sa kto chce a koľko chce hádzať do Dunaja - vidím Dunaj, tak mi to napadlo," povedal ešte vo štvrtok v tlačovej miestnosti Národnej rady Slovenskej republiky pomerne namotivovaný Danko. Miestami sa až zdalo, že bude neoblomný, no zopakoval, že "sa nebude hrať na Sulíka" v tom kontexte, že by položil vládu.

Napriek tomu z predsedu národniarov sršala energia, ktorá by sa dala krájať.

Svoju nespokojnosť vyjadril aj k šéfovi diplomacie Jurajovi Blanárovi, ktorý si podľa Danka "robí čo chce". Na koaličnej rade sa chcel venovať aj tomu, aby premiér "preskúmal mandát Juraja Blanára a našich nominantov". Danko bol dokonca taký nespokojný s dianím v koalícii, že povedal, že každú stredu o 14:00 bude mať (podobne ako premiér) po rokovaní vlády tlačovú besedu. "Budem s vami oveľa viac komunikovať ako doposiaľ, lebo vidím, že neviete, čo sa na tých radách deje a prial by som si, aby ste tam mohli byť ... aby ste to počuli," povedal utrápený Danko vo štvrtok.

Nový deň - nový človek

V piatok 23. mája skutočne prebehlo rokovanie koaličnej rady, ktoré prinieslo prekvapenie aj v prípade samotného Danka. Ten sa okrem iného sťažoval, že tieto samotné koaličné rady sa konajú strašne riedko. Podľa Denníka N sa však Danko v piatok, na veľké prekvapenie, správal navodon úplne inak, než ako to demonštroval deň predtým.

Podanie ruky s Migaľom a Huliakom

Danko totiž po konci rady prezentoval veľkú zmierlivosť ku koaličným partnerom. Mesiace neskrýva svoju nespokojnosť voči ministrovi cestovného ruchu a športu Rudolfovi Huliakovi, no aj v tomto prípade prekvapil. "Podal som si ruku aj s pánom Migaľom aj s pánom Huliakom," prezradil po piatkovom rokovaní Danko.

Častejšie koaličné rady a prísľub od premiéra

"Mám prísľub od predsedu vlády, že sa budeme stretávať v nejakých intervaloch a budeme komunikovať vo veciach, ktoré by mohli predísť tým problémom, ktoré vznikajú," povedal následne novinárom šéf národniarov.

Danko už okrem toho premiéra ani viac nekritizoval za to, že Blanár podporil protiruské sankcie. "Dohodli sme sa, že pri najbližšom hlasovaní o protiruských sankciách sa stretneme a dohodneme," vysvetlil túto záležitosť.