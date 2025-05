Opozičná PS chce presadiť zníženie vekovej hranice pre účasť vo voľbách do orgánov samospráv

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) chce presadiť zníženie vekovej hranice pre účasť vo voľbách do orgánov územnej samosprávy zo súčasných 18 na 16 rokov. Poslankyne Národnej rady (NR) SR Beáta Jurík a Jana Hanuliaková (obe PS) to navrhli v novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú predložili do parlamentu.