SaS navrhuje, aby mohli volebnú kampaň viesť aj tzv. tretie strany

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Opozičná SaS navrhla, aby sa mohli do zákona vrátiť tzv. tretie strany ako subjekty, ktoré môžu za stanovených podmienok viesť volebnú kampaň. Poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS to chcú presadiť cez novelu zákona o volebnej kampani, ktorú predložili do parlamentu.