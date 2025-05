Nekompromisná kontrola Kéryho diplomovky: Poslanec prácu definitívne odpísal! Univerzita je však už bezmocná

Kéryho práca je plagiát, univerzita mu však titul odňať nevie. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Nie je to tak dávno, čo sa roztrhlo vrece s odpísanými záverečnými prácami politikov. Či už išlo o ministra alebo bývalého šéfa parlamentu, v rôznych prípadoch sa prišlo ná závažné pochybenia. Aj keď bolo niekoľko rokov ticho, po čase vyplávala na povrch aj diplomová práca poslanca Smeru Mariána Kéryho. Ten získal titul na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (UKF), no jeho práca je veľkým výkričníkom. Ide totiž o potvrdený plagiát, no univerzita už poslancovi titul zobrať nevie.

O potvrdení toho, že Kéryho práca je plagiát, informuje denník SME. Upriamujú pozornosť na to, že aktuálkny predseda zahraničného výboru v parlamente v roku 2004 odpísal prakticky celú diplomovú prácu. Išlo o kópiu práce jeho bývalej spolužiačky z gymnázia. Kéry po tomto štúdiu a odovzdaní predmetnej práce získal titul magister v odbore ruštiny a dejepisu na Filozofickej fakulte UKF.

"Nemyslím, že by to bol doslovný prepis alebo plagiát," bránil sa spočiatku Kéry. Textovou analýzu sa však prišlo na to, že sa práca vo väčšine priam zrkadlovo zhoduje s prácou, čo už potvrdila aj samotná univerzita.

Komisia prácu vyhodnotila ako plagiát

"Komisia zistila, že diplomová práca Mariána Kéryho z roku 2004 takmer úplne súhlasí s diplomovou prácou Martiny Brodňanovej z roku 2000, a považuje ju za plagiát," potvrdil pre denník dekan fakulty Martin Hetényi. "Dnes sú štandardy záverečných prác a kontrolné mechanizmy na fakulte, ale aj celej UKF nastavené tak, že podobná situácia by už nemala nastať," dodal Hetényi s tým, že ide o pochybenie z minulých čias.

Kéry neskôr potvrdil, že sa v čase písania práce "radil" so svojou kamarátkou z gymnázia Brodňanovou. "Musím priznať, že ako študent som si to značne zľahčil a mnohé veci som odtiaľ odpísal," upravil neskôr svoje stanovisko k tejto téme poslanec Smeru s tým, že dnes by už takú prácu neodovzdal.

Niektorí členovia komisie tu už nie sú, titul mu odňať nevedia

Podľa UKF je v tomto čase už ťažšie vyvádzať dôsledky z tejto situácie. Zložité je to práve pre väčší časový odstup. Školitelia oboch prác sú už napríklad po smrti, rovnake je to aj v prípade vtedajších oponentov prác.

Problém je však ešte jeden. "Došlo ku koncu samostatnej existencie katedry a takmer kompletnej výmene rusistických vedecko-pedagogických a výskumných pracovníkov filozofickej fakulty," uvádza dôvody Hetényi.

Aj keď po medializácii prác Andreja Danka, Igora Matoviča, Borisa Kollára či Branislava Gröhlinga došlo k zmene legislatívy, Kérymu titul odňať nevedia. Zákon sa totiž vzťahuje len na práce odovzdané po 31. januári 2021. Panuje tiež zákaz retroaktivity, ktorý neumožňuje spätne odobrať tituly získané pred týmto dátumom. Univerzita aj z tohto titulu tvrdí, že nemá páky na to prijať dôsledky v Kéryho prípade.

Kéry by sa titulu mohol vzdať len z vlastnej iniciatívy, pričom sám v minulosti kritizoval pravosť a originálnosť prác už zmienených politických kolegov. "Si myslíte, že keby som vedel o tom, že moja diplomová práca má takéto znaky, že by som kritizoval pána Gröhlinga a ďalších?" reagoval Kéry na tieto okolnosti.