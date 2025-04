Šéf parlamentu má toho dosť: Pán Kotlár, ukážte už verejnosti analýzu o vakcínach, musíme rozbiť pochybnosti!

Richard Raši vyzval Petra Kotlára na zverejnenie analýzy o covid vakcínach. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

„Na to, aby sme rozptýlili pochybnosti, ktoré sú vnášané, nemôžeme hovoriť iba o záveroch nejakej štúdie, ktorú nikto nevidel,“ poznamenal Raši s tým, že ani on Kotlárovu štúdiu nevidel a závermi nedisponuje asi ani Úrad vlády SR. Štúdiu, ktorá mala vyjsť z certifikovaného zahraničného laboratória, by mali vidieť odborné a vedecké autority na Slovensku, tvrdí. Majú podľa Rašiho povedať, či tie nálezy majú relevanciu. „Na to, aby sa mohol niekto o štúdiu opierať pri zásadných rozhodnutiach z hľadiska zdravotného stavu štátu, musí byť zverejnená. Ak zverejnená nebude, nemôžeme sa o ňu opierať,“ skonštatoval.

Pripomenul, že nákup vakcín proti COVID-19 štátom je nateraz pozastavený, v lekárňach však sú a ľudia sa nimi môžu naďalej očkovať. Šéf NR SR by bol zároveň nerád, ak by sa na základe týchto vakcín prestalo na Slovensku očkovať proti bežným ochoreniam, ktoré sa tu už nevyskytovali. Raši nevidel ani pripomienky prezidenta Petra Pellegriniho k tzv. covidovým amnestiám, ktoré vetoval. Preberú to podľa neho na klube Hlasu-SD.

Traja najvyšší ústavní činitelia by mali znovu podpísať spoločné memorandum

Predseda parlamentu si zároveň myslí, že traja najvyšší ústavní činitelia by mali znovu podpísať spoločné memorandum o zahraničnom smerovaní Slovenska. „Prezident, predseda parlamentu a premiér, keď garantujú Európsku úniu a Severoatlantickú alianciu, tak nikto iný to nemôže spochybniť, lebo to je smerovanie štátu,“ povedal.

Na oslavy 80. výročia víťazstva nad fašizmom do Moskvy by Raši podľa vlastných slov nešiel. Nespochybňuje historickú pravdu, no oslobodenie si chce uctiť vo viacerých mestách na Slovensku. Zároveň ani neeviduje žiadosť poslancov parlamentu, ktorí by do Moskvy chceli ísť. „Poslanec tam môže ísť aj bez môjho súhlasu,“ poznamenal Raši. Deklaroval, že za Hlas-SD nepôjde nikto.

Vyjadril aj k situácii v Hlase-SD

Raši sa chce skontaktovať i „so svojou ukrajinskou dvojičkou“ a stretnúť sa s ňou. Nezáleží mu na tom, kde sa stretnutie uskutoční. „Obetujem symbolickú fotku v Kyjeve, keď bude mať stretnutie s partnerom, ktoré bude mať praktický význam pre obnovu Ukrajiny a účasť Slovenska na nej,“ uviedol.

Raši sa vyjadril aj k situácii v Hlase-SD. Tvrdí, že predseda strany Matúš Šutaj Eštok má jeho dôveru. Dôveruje mu aj vedenie strany, nechystá sa byť jeho vyzývateľom na tomto poste. Strana je podľa neho riadená autonómne. „Máme predsedu, ktorý je legitímnym a nespochybniteľným,“ deklaroval s tým, že nie je pravda, že by Pellegrini Hlas-SD riadil. Šéf parlamentu tiež verí, že koaličný poslanec Marián Kéry (Smer-SD) vysvetlí pochybnosti o svojej diplomovej práci.