Studená sprcha pre Sulíka! Nový šéf SaS Gröhling mu zabuchol dvere: KRUTÉ slová k prípadnej kandidatúre

BRATISLAVA – Bolo to jeho „dieťa“, dnes naň však už vraj nemá žiaden vplyv. V marci 2024 došlo po 15 rokoch k zmene na čele strany SaS. Zakladateľa Richarda Sulíka vystriedal Branislav Gröhling. Zatiaľ, čo Gröhling sa zhostil novej politickej úlohy a hovorí o novom príbehu SaS, zo Sulíka sa stal čestný predseda a influencer, ktorý rád trávi čas v kuchyni a natáča videá o varení. Otázne je, čo by nasledovalo, ak by sa rozhodol vrátiť. Ukazuje sa totiž, že v SaS by nemal dvere automaticky dokorán otvorené.

Súčasný šéf SaS sa o svojom predchodcovi rozhovoril v rozhovore pre Aktuality. Podľa Branislava Gröhlinga má viac ako rok po odchode z čela strany Richard Sulík na dianie v SaS nulový vplyv. „V rámci stanov nemá ako zasahovať do chodu, pretože možnosť zasiahnuť má iba vtedy, keby neprechádzali veci v rámci hlasovania republikovej rady, ale tie prechádzali jednohlasne. Samozrejme, že sa s ním občas porozprávam alebo si zavoláme. Naposledy sme telefonovali kvôli Expo Osaka a pretože si chcel zo sídla strany zobrať kuchárske knižky,“ povedal Gröhling.

Otázny je tiež Sulíkov prípadný návrat. Bývalý šéf SaS sa totiž nedávno vyjadril, že ako člen strany má právo kandidovať. „Nevidím problém v tom, že zakladateľ strany a človek, ktorý ju päťkrát dotiahol do parlamentu, by kandidoval do Národnej rady. To si neviem predstaviť, kto by s týmto mohol mať problém,“ povedal Sulík.

Branislav Gröhling sa však na záležitosť pozerá inak a Sulíkovu kandidatúru ako samozrejmosť rozhodne nevidí. Podľa neho bude totiž budúca kandidátka SaS zostavená z ľudí, ktorí budú mať jednotné myslenie v rámci ekonomických pravicových opatrení a zahraničnopolitického smerovania. „Kandidátku navrhujem ja ako predseda strany a schvaľuje ju republiková rada. Ja budem vnímať všetkých, ktorí budú chcieť kandidovať. V konečnom dôsledku rozhodnutie bude na mne a ja sa rozhodnem, ako bude vyzerať,“ povedal s tým, že ak by mali byť voľby o mesiac, Richard Sulík by na nej nebol. „Nevenuje sa politike a nechce sa jej venovať, venuje sa vareniu,“ vysvetlil súčasný šéf SaS. Zároveň však priznal, že aj keby sa Richard Sulík politike venovať začal, tak ak zotrvá v určitých názoroch, tak vidí jeho návrat na kandidátku len veľmi ťažko. Problémom sú pre Gröhlinga napríklad niektoré Sulíkove výroky smerom k Ukrajine, Rusku či Krymu. Rozdielne názory mali aj v rámci podpory amerického prezidenta.