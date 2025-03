Šimečka po Migaľovi opäť prekvapil: Opozičné rande na VEREJNOSTI, zlánaril už aj exministra?

Šimečka má za sebou ďalšie opozičné stretnutie. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Facebook/Jaro Naď)

Šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka sa totiž stretol s exministrom obrany a so šéfom Demokratov Jaroslavom Naďom. Práve druhý menovaný sa o ňom pochválil ako prvý na sociálnej sieti.

Ide im o alternatívu voči aktuálnej vláde

"Spolupráca je to, čo Slovensko potrebuje. S Michalom Šimečkom sme hovorili o tom, čo nás spája a na čo vieme spolu ďalej stavať. Všetci si uvedomujeme, že nová vláda bez Smeru, Hlasu a SNS potrebuje pevné spojenectvo a spoľahlivých partnerov v budúcej koalícii. Slovensko sa potrebuje znovu nadýchnuť a urobíme všetko pre to, aby sme boli jasnou a funkčnou alternatívou tejto vláde," napísal Naď.

Drahota a zlepenec, prispel Šimečka

Šimečka o pár minút na to opätoval status Naďovi tiež. "Našou zodpovednosťou je vymeniť Ficov zlepenec, ktorý zdiera ľudí drahotou a ťahá nás preč z Európy. Spravíme všetko, čo bude v našich silách, pre lepšiu a stabilnú vládu, ktorá udrží v bezpečí a prosperujúce," napísal šéf PS.

Sám priznáva, že na spoluprácu potrebuje partnerov a dobré vzťahy. "Politiku nerobíme vykrikovaním, útokmi ani odkazmi cez médiá či sociálne siete, ako to robí táto vláda. My vzťahy budujeme postupne cez rozhovory a rokovania. Som rád, že môžem povedať, že s Demokrati 2023 nám to v poslednej dobe ide veľmi dobre," dodal.