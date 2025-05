Progresívne Slovensko navrhuje rozšíriť okruh osôb, ktoré nemôžu byť generálnym prokurátorom

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Cieľom navrhovanej úpravy je zamedziť politickým vplyvom a iným neoprávneným vplyvom na prokuratúru SR. Navrhovaná zmena tiež mení a spresňuje podmienky osobnej a morálnej spôsobilosti, ktoré musí spĺňať osoba, ktorá má byť vymenovaná do funkcie generálneho prokurátora alebo generálnej prokurátorky. Cieľom tejto zmeny je vytvorenie adekvátneho priestoru pre preverenie minulosti kandidátov na generálneho prokurátora,“ ozrejmili predkladatelia.

Potrebu zmeny tiež odôvodňovali výnimočne silným postavením a pôsobnosťou generálneho prokurátora. Upozornili na to, že v súčasnosti už zákon zakazuje kandidovať do funkcie osobám, ktoré pôsobia na rôznych stupňoch politiky, no netýka sa to poradcov členov vlády. Mienia však, že aj tí sa významným spôsobom podieľajú na rozhodnutiach členov vlády či im podriadených orgánov a zároveň si v rámci daných štruktúr vytvárajú osobné vzťahy.

„Prípadné vymenovanie poradcu člena vlády by mohlo v mnohých prípadoch, ale aj celkovo priniesť pochybnosti verejnosti o nezávislosti prokuratúry, poškodiť jej dôveryhodnosť. Okrem toho by takýto generálny prokurátor aj z vlastnej vôle alebo iniciatívy mohol veľmi ľahko chrániť protiprávne konania svojich (bývalých) nadriadených alebo kolegov, na ktorých sa predtým podieľal,“ argumentovali.