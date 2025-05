Zdanenie virtuálnych mien by sa malo znížiť: Navrhujú to poslanci strany SaS

Poslenec NRSR Marián Viskupič (SaS) (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Príjem z predaja virtuálnej meny po uplynutí jedného roka od jej nadobudnutia by sa mal zdaňovať zníženou sadzbou 7 %. Pri predaji do jedného roka by sa tento príjem zdaňoval rovnako ako ostatné príjmy. Navrhujú to poslanci opozičnej SaS Marián Viskupič a Jana Bittó Cigániková v novele zákona o dani z príjmov, ktorú predložili do Národnej rady (NR) SR.