SNS opäť navrhla predĺžiť volebné obdobie v obciach a vo VÚC na šesť rokov

BRATISLAVA - Koaličná SNS opäť predložila do Národnej rady (NR) SR návrh novely Ústavy SR, ktorým by chcela predĺžiť volebné obdobie v samosprávach zo súčasných štyroch na šesť rokov. Týkalo by sa to volieb do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí. Dlhšie by boli vo funkcii starostovia obcí, primátori miest, predsedovia samosprávnych krajov, ako aj poslanci obecných, mestských a krajských zastupiteľstiev. Zároveň predložili aj novelu zákona o obecnom zriadení s rovnakým cieľom.