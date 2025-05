Hnutie Slovensko navrhuje znížiť vekovú hranicu pre účasť vo voľbách

Igor Matovič (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ navrhujú znížiť vekovú hranicu pre účasť vo voľbách. Právo voliť chcú priznať osobám od 16 rokov. Týkať by sa to malo parlamentných aj prezidentských volieb, volieb do europarlamentu, volieb do orgánov samosprávnych krajov, volieb do orgánov obcí, ľudového hlasovania o odvolaní hlavy štátu i referenda. Zmenu plánujú presadiť novelou zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú predložili do parlamentu.