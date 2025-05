Hnutie Slovensko kritizuje čerpanie eurofondov určených na rómske komunity

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Vytvárajú sa tu nejaké mäkké projekty, rôzne školenia, vzdelávacie kurzy či aktivity, ktoré však reálne Rómom nepomáhajú, a jednoducho sa tu vytvárajú možnosti na to, aby sa tieto peniaze zneužívali,“ uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pollák ml. na utorkovej tlačovej konferencii.

Bývalý europoslanec a splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák st. ako príklad uviedol 20 miliónov eur určených na rómsky mediálny dom v Banskej Bystrici, 60 miliónov na výsadbu stromčekov v osadách v 25 obciach či deväť miliónov na informatívne stretnutia o sociálnych podnikoch. Pripomenul podmienky, v akých žijú desaťtisíce detí v rómskych osadách. „Žijú bez vody, bez kanalizácie, bez prístupovej cesty, v obydliach, ktoré sú postavené z plechu a hliny,“ načrtol.

Poslanec NR SR Lukáš Bužo tiež kritizoval prístup súčasného splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexandra Daška. „Čo budeme mať z toho, že budeme vzdelávať, keď sa človek nemá kde umyť, nemá kde prespať?“ uviedol. Zároveň poukázal na to, že od roku 2018 čerpali občianske združenia spojené so splnomocnencom z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín viac ako 550 000 eur. „Od začiatku tejto vlády vaše občianske združenia získali dokopy 133 000 eur, ktoré dostala vaša rodina,“ dodal Bužo s tým, že financie by sa mali využiť na zabezpečenie vody, bývania, kanalizácie, ciest či práce a vzdelávanie pre deti.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)