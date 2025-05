Európska komisia bude schvaľovať revíziu plánu obnovy: Peniaze pôjdu do služieb

Peter Kmec (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

BRATISLAVA - Európska komisia (EK) by v utorok mala schváliť revíziu plánu obnovy, ktorou sa Slovensko snaží presunúť finančné prostriedky, ktoré nevie využiť v iných komponentoch. Prostriedky pôjdu najmä do skvalitňovania verejných služieb - do zdravotníctva, do sociálnych služieb či do školstva. Uviedol to na stretnutí s novinármi podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD).