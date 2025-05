Program starostlivosti o Národný park Veľká Fatra má zlepšiť ochranu biotopov hlucháňa hôrneho

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Lýdia Vojtaššáková)

HANDLOVÁ - Program starostlivosti o Národný park (NP) Veľká Fatra má zlepšiť ochrana biotopov hlucháňa hôrneho. Cieľom je odstránenie nedostatkov vytýkaných zo strany Európskej komisie. Ide o rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci nedostatočnej ochrany biotopov hlucháňa hôrneho. Vyplýva to z Programu starostlivosti o Národný park Veľká Fatra a jeho ochranné pásmo a o územia európskeho významu Veľká Fatra a Lúky v Trlenskej doline na roky 2025 - 2054, ktorý vo štvrtok schválila vláda.

Ochrana biotopov sa podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR udeje cez nastavenie cieľov ochrany a realizáciu opatrení ochrany pre tento druh. „Národný park Veľká Fatra sa na výmere 39 739 hektárov (ha) prekrýva s Chráneným vtáčím územím Veľká Fatra. V programe starostlivosti sú nastavené ciele a opatrenia pre hlucháňa hôrneho v záujme zvýšenia jeho početnosti a zlepšenia jeho biotopov,“ tvrdí rezort. Pripomína, že Veľká Fatra je súčasťou jadrovej populácie hlucháňa na Slovensku a výmera potenciálnych biotopov tohto druhu v bezzásahovom režime sa zonáciou zvýšila z 2735 ha na 3402 ha.

Predmetom ochrany národného parku je zachovanie prirodzených procesov a prirodzeného vývoja prírodných lesných spoločenstiev. Ďalej je to ochrana siedmich prioritných biotopov európskeho významu, 24 biotopov európskeho významu, šesť biotopov národného významu, biotopov 68 druhov rastlín národného významu, biotopov 27 druhov živočíchov európskeho významu, biotopov deviatich druhov živočíchov národného významu, 19 druhov vtákov, ale aj abiotických javov. „Pre ich ochranu sú v programe starostlivosti určené štyri dlhodobé ciele a 11 operatívnych cieľov, ako aj zásady a regulatívy využívania územia a opatrenia na dosiahnutie cieľov,“ uviedol rezort.

Zonácia Veľkej Fatry sa upravuje podľa požiadaviek obcí

Priblížil, že program starostlivosti vypracovali spolu s projektom ochrany, ktorý je podkladom pre vyhlásenie alebo zmenu chráneného územia. Návrh programu starostlivosti bol spolu so zámerom vyhlásiť zóny NP Veľká Fatra, zmeny jeho hraníc a zmeny hraníc jeho ochranného pásma zverejnený vyhláškou Okresného úradu Žilina v decembri 2022. Vláda následne schválila zonáciu NP Veľká Fatra až následne bolo možné dopracovať návrh programu starostlivosti, a to po dodatočných prerokovaniach s dotknutými subjektmi, tvrdí MŽP. Ďalšie úpravy vykonali v apríli až decembri 2024 s cieľom zapracovať viaceré požiadavky dotknutých samospráv.

„Akceptované boli požiadavky na vylúčenie zastavaného územia obcí z obcí v katastrálnych územiach Čremošné, Háj, Konské, Krpeľany, Mošovce, Necpaly, Nolčovo, Podhradie, Rakša, Ružomberok, Sklabiňa, Sklabinský Podzámok, Turčianska Štiavnička, Turčianske Jaseno, Turčiansky Michal, Záborie o celkovej rozlohe 796 ha,“ skonštatoval rezort. Zároveň do navrhovanej zóny C doplnil štátne pozemky v katastrálnom území Ľubochňa z dôvodu zabezpečenia palivového dreva pre občanov obcí nachádzajúcich sa v blízkosti Ľubochnianskej doliny. Rešpektoval aj požiadavku Banskej Bystrice na nezaradenie ich pozemkov do navrhovanej zóny A a na úpravy viacerých opatrení programu starostlivosti.

Rozvoj regiónu a harmonické súžitie s prírodou

Dokument podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) umožní využívať projekty financované z rôznych finančných mechanizmov na skutočný rozvoj a ochranu prírodného bohatstva a rovnako podporí súžitie miestneho obyvateľstva s prírodou. „Schválili sme kľúčový dokument pre Národný park Veľká Fatra, ktorý je výsledkom aktívneho a konštruktívneho dialógu so súkromnými vlastníkmi, samosprávami, rezortom pôdohospodárstva a ďalšími kľúčovými hráčmi v regióne,“ podotkol Taraba. Program starostlivosti bude financovaný z viacerých zdrojov, jednak z rozpočtu MŽP, Environmentálneho fondu, vlastných zdrojov správy národného parku, ako aj zo zdrojov švajčiarskeho finančného mechanizmu.