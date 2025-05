Aký bol tohtoročný apríl? Teploty stúpali, no zrážky kolísali

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Najvyššie a najnižšie priemerné teploty

„Najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 13,6 stupňa Celzia v Bratislave-letisku. Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 6,4 stupňa Celzia v obci Stratená-Dobšinská ľadová jaskyňa,“ priblížili meteorológovia. Absolútne najnižšiu teplotu vzduchu na staniciach do 1000 metrov nad morom namerali 7. apríla na meteorologickej stanici Vernár, a to mínus 11,1 stupňa Celzia. Absolútne najvyššiu teplotu zaznamenali 17. apríla v obci Lenartovce, a to 28,8 stupňa Celzia.

Tohtoročný apríl bol na väčšine Slovenska zrážkovo mimoriadne suchý až mimoriadne vlhký. „Najnižší mesačný úhrn zrážok bol nameraný v Slovenskom Grobe 9,7 milimetra (mm). Veľmi nízky mesačný úhrn bol aj na staniciach Bratislava-letisko 10,8 mm, Bratislava-Mlynská dolina 12,4 mm, Radošovce a Šaštín 14,1 mm, Bratislava-Koliba 18,5 mm a Smrdáky 18,9 mm,“ skonštatovali odborníci.

Najvyšší mesačný úhrn zrážok

Najvyšší mesačný úhrn zrážok namerali na stanici Revúca 127,4 mm. Vysoký úhrn zrážok bol aj na staniciach Jasná 124 mm, Jarabá 111,8 mm, Pukanec 108,4 mm, Magurka 104,9 mm, Predná Hora a Donovaly 103,3 mm a Lom nad Rimavicou 101,1 mm.