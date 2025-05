Situáciu s premnoženou zverou vyrieši až nový zákon o poľovníctve, tvrdí Takáč

Richard Takáč (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

BRATISLAVA - Situáciu s premnoženou raticovou zverou by mal vyriešiť až pripravovaný nový zákon o poľovníctve, o ktorom agrorezort diskutuje s parlamentnými poslaneckými klubmi. Návrh zákona by mala následne schváliť vláda a posunúť ho na rokovanie Národnej rady (NR) SR. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).