Opozícia robí hon na čarodejnice, no o kauzách ich vlády nehovorí, tvrdí Takáč

Richard Takáč (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Vybrané médiá a časť opozície robí hon na čarodejnice, pritom o kauzách z obdobia ich vlády sa nehovorí. Vyhlásil to v stredu po rokovaní vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). Upozornil pritom na prepojenie niektorých poľnohospodárov na súčasnú opozíciu.

archívne video

Tlačová konferencia po rokovaní vlády na tému Kauzy minulých vlád, ktoré sa nesmú spomínať, informuje Richard Takáč (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Chcem vám ukázať ten rozdielny meter, že tu pri nejakej výzve z roku 2015 niektoré vybrané médiá a časť opozície robí hon na čarodejnice. A ukážem vám projekt, o ktorom sme my hovorili, keď sme boli v opozícii, o ktorom som neregistroval, že by sa nejako veľmi zaujímali médiá alebo že by sa zaujímali aj tí politici,“ uviedol Takáč.

Poukázal pritom na projekt výstavby dvoch klimatizovaných hál na zeleninu, ktoré mali byť postavené z európskych peňazí prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Podľa Takáča sa však na spomínanom pozemku nič nenachádza. Za projektom má podľa šéfa agrorezortu stáť poľnohospodár prepojený so súčasnou opozíciou.

„Totálny podvod, kde zobral milióny eur a nič nepostavil. Samozrejme, že je tam vedené trestné stíhanie a je tam zadržaný majetok asi zhruba v niekoľkých miliónoch eur,“ prízvukoval Takáč.

SaS iniciuje mimoriadnu schôdzu parlamentu k agrodotáciám

Strana Sloboda a Solidarita chce s pomocou ďalších opozičných strán zvolať mimoriadne rokovanie Národnej rady SR, ktoré by sa malo zaoberať dotáciami na podporu turizmu vyplatenými prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Liberáli tak reagujú na podozrenia o netransparentnom využití týchto prostriedkov vo výške miliónov eur na výstavbu súkromných domov.

SaS tvrdí, že vláda aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) nechcú podozrenia vyšetrovať. Takáč v utorok (20. 5.) tieto obvinenia odmietol s tým, že kontroly správnosti využívania eurofondov sa uskutočňujú. „Keďže koaliční poslanci odmietli poslanecký prieskum na PPA, začíname so zberom podpisov pod mimoriadnu schôdzu, kde bude musieť prísť Takáč vysvetľovať, ako sa tu rozkradli milióny na súkromné haciendy,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.

SaS upozornila, že okrem medializovaných dotácií vo výške 1,8 milióna eur ide o ďalších päť projektov za viac než 5,5 milióna eur, ktoré vyvolávajú vážne podozrenia. „Namiesto pomoci poľnohospodárom idú peniaze cez PPA na súkromné penzióny a haciendy. Budeme brániť každé jedno euro občanov tejto krajiny,“ dodal Gröhling.