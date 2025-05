Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb podpísala memorandum o spolupráci s ďalšími asociáciami

Ilustračné foto (Zdroj: Ján Zemiar)

„Kolegovia z Česka, Maďarska, Poľska a Rumunska mali požiadavky na spoločné memorandum. Že sa založí skupina, ktorá sa bude o tieto veci zaujímať,“ uviedol predseda SAPaKS Ladislav Stríž. Práve podpis memoranda má byť prvým krokom, od ktorého sa bude odvíjať založenie skupiny na spoluprácu s vládami jednotlivých krajín na odbornej úrovni. Štáty v rámci EÚ majú totiž svoje predpisy aj v oblasti pohrebníctva, pričom to môže spôsobovať rôzne problémy či komplikácie.

Zrýchlenie transportov zosnulých a odborná cezhraničná spolupráca

Týka sa to napríklad aj transportov nebožtíkov z iných krajín vrátane prihraničných oblastí. Cieľom je, okrem iného, tieto transporty do vlasti urýchliť, aby netrvali enormne dlho, aj niekoľko týždňov. „Niektoré transporty trvajú aj dva, tri týždne, kým dostaneme zosnulého z týchto krajín. Je to zložitá problematika. Niekde sa nedá čakať tri týždne,“ poznamenal Stríž s tým, že je to problém aj psychologického charakteru.

Skupina, ktorú asociácie na základe memoranda založia, by mala vzniknúť ešte tento rok. Jej cieľom bude vyvíjať väčší politický tlak na vlády zastupujúce jednotlivé krajiny, aby sa nadviazala lepšia komunikácia a spolupráca. Komunikovať by mala zásadne na odbornej úrovni, nie politickej. Snahou bude nielen urýchliť transporty, aby aj výmena skúseností či rôznych používaných metód v pohrebníctve. Do budúcnosti nie je vylúčené, že by sa do skupiny zapojili aj iné štáty, záujem podľa Stríža už prejavilo napríklad Bulharsko. SAPaKS zároveň podpísala memorandum aj s občianskym združením Svetluna.