Búria sa! Tisíce ľudí demonštrovali za proeurópske smerovanie Rumunska

Líder politickej strany Aliancia za jednotu Rumunov (AUR) George Simion (Zdroj: SITA/AP/Andreea Alexandru)

Podľa prieskumov verejnej mienky by Simion zvíťazil aj v druhom kole a porazil by tak centristického primátora Bukurešti Nicušora Dana. Simion (38), líder nacionalistickej strany Zväz pre zjednotenie Rumunov (AUR), vystupuje proti vojenskej pomoci Ukrajine, kritizuje vedenie EÚ a tvrdí, že sa hlási k hnutiu amerického prezidenta Donalda Trumpa Make America Great Again (ang. Urobme Ameriku znova veľkou). Podľa analytikov by Simionovo víťazstvo mohlo izolovať Rumunsko, narušiť investície a destabilizovať východné krídlo NATO, kde Bukurešť zohráva kľúčovú úlohu pri poskytovaní logistickej podpory Ukrajine.

Napriek tomu, že je Simion favoritom v piatok iba v Bukurešti demonštrovalo zhruba 50.000 ľudí, ktorí mávali vlajkami EÚ a Rumunska a kričali slogany ako „Rusko, nezabudni, že Rumunsko nie je tvoje“ a „Chceme, aby naša krajina napredovala, nie zaostávala“. „Vážne som uvažoval o tom, že si vezmem pôžičku na byt,“ povedal 26-ročný Petre, ktorý odmietol uviesť svoje priezvisko. „Ale neviem, či by som to urobil, keby sa stal Simion prezidentom,“ povedal demonštrujúci agentúre Retuers.

Dan plne podporil plány EÚ

Vo štvrtkovej televíznej debate Simionov protikandidát Dan plne podporil plány EÚ na vyzbrojenie. Simion však uviedol, že bude vetovať vojenskú pomoc EÚ pre Ukrajinu a povedal, že Európa by sa mala pri vlastnej obrane spoliehať na NATO. Ústavný súd Rumunska vlani v decembri anuloval prezidentské voľby po tom, ako v prvom kole koncom novembra neočakávane zvíťazil niekdajší člen AUR Calin Georgescu, ktorého zároveň vylúčil z nových volieb. Stalo sa tak po obvineniach zo zasahovania Ruska do volieb, čo Moskva poprela. Po prvom kole zároveň rezignoval premiér Marcel Ciolacu, keďže kandidát jeho strany nezískal dostatočnú podporu.