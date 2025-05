Zlodeji sa zamerali na populárny model! Majitelia TÝCHTO áut pozor! Krádeže na Slovensku prudko pribúdajú

(Zdroj: Facebook/HAKA-Hľadá sa auto krádeže automobilov)

V posledných dvoch mesiacoch sa na Slovensku výrazne zvýšil počet krádeží automobilov Hyundai Tucson. Podľa informácií zo skupiny HAKA – Hľadá sa auto, krádeže automobilov, od konca marca do začiatku mája nahlásili majitelia až osem ukradnutých vozidiel tohto modelu. Skutočný počet krádeží však môže byť ešte vyšší, keďže nie všetky prípady sú oficiálne nahlásené.

Zlodeji sa zameriavajú najmä na autá v Bratislave, kde bolo hlásených najviac krádeží. Dva prípady sa však objavili aj v Košiciach. Podľa Štefana Farkaša, zakladateľa organizácie HAKA, nie sú Hyundai Tucson jediné vozidlá, ktoré zlodeji vyhľadávajú. Populárnymi cieľmi sú aj Toyota RAV 4, SUV značky Lexus a Škoda Octavia.

(Zdroj: Facebook/Haka Stefan Farkas)

Krádež priamo spred domu

Majitelia Hyundai Tucson sa v online diskusiách sťažujú, že zlodeji dokážu vozidlá odcudziť s alarmujúcou ľahkosťou. Jedna z poškodených dokonca zverejnila video, na ktorom je zachytená krádež jej auta priamo spred domu. Diskusia sa zamerala na problém bezkľúčových systémov, ktoré zlodeji vedia obísť pomocou techniky na predĺženie signálu.

(Zdroj: Facebook/HAKA-Hľadá sa auto krádeže automobilov)

Podľa členov skupiny HAKA ide o organizovanú skupinu zlodejov, ktorá sa zameriava na Hyundai Tucson kvôli vysokému dopytu po náhradných dieloch. Odcudzené autá končia často rozobraté na diely, aby ich nebolo možné spätne identifikovať.

Štefan Farkaš z HAKA odporúča majiteľom Hyundai Tucson zvýšiť bezpečnostné opatrenia. Investícia do zabezpečovacích zariadení môže výrazne znížiť riziko krádeže. Alternatívou je uloženie kľúča do špeciálneho ochranného puzdra, ktoré blokuje predĺženie signálu, alebo do krabičky obalenej alobalom.

Ďalším preventívnym opatrením je parkovanie v uzamykateľnej garáži alebo na monitorovanom parkovisku. Ak si majitelia zabezpečia vozidlo dostatočne, môžu zlodejom výrazne sťažiť prácu a odradiť ich od pokusu o krádež.