Najnovšie čísla PRIESKUMU sú k Hlasu neúprosné: Nekontrolovateľný pád, začal sa SÚBOJ o tretie miesto!

BRATISLAVA - Ak by sa voľby konali na prelome apríla a mája, na základe volebného modelu agentúry NMS Market Research by ich vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 22,8 percent. Na druhom mieste by bol Smer s 20,6 percentami. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu preferencii, ktorý skúmal nálady voličov na vzore 1 007 respondentov od 30. apríla do 4. mája 2025.