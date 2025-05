Aby Európska únia zvládla výzvy, musí posilniť konkurencieschopnosť a obranyschopnosť, tvrdí SaS

Juraj Krúpa (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Medzi najväčšie výzvy EÚ patrí Rusko i Čína, špecifickou výzvou je aj colná a obchodná hrozba vojny medzi USA a zvyškom sveta. V súvislosti s 21. výročím vstupu SR do EÚ to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Juraj Krúpa. Aby Únia zvládla množstvo výziev, musí podľa neho posilniť svoju konkurencieschopnosť a obranyschopnosť. Krúpa tiež hovorí o potrebe odbúrania veta v otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

„Medzi najväčšie hrozby a výzvy už tradične patrí Rusko, ktoré vníma EÚ ako hrozbu pre jeho diktátorský režim, jeho imperiálne ambície, ako aj zámer opäť získať mocenský vplyv v strednej Európe a rozbiť tak jednotu EÚ,“ uviedol Krúpa. Za ďalšiu výzvu považuje Čínu, ktorej prístup k formovaniu medzinárodného obchodu je diskriminačný. „Posilňovanie jej postavenia v Európe môže znamenať čoraz väčšie obmedzovanie politickej a ekonomickej slobody, čo je v rozpore s exportným charakterom EÚ a aj samotnej SR,“ dodal. Colná a obchodná vojna medzi USA a zvyškom sveta by mala podľa SaS negatívny dosah na ekonomiku a bezpečnosť EÚ.

Únia musí podľa SaS spružniť a prehĺbiť mechanizmus spolupráce členských krajín EÚ a naplno využiť konkurenčný potenciál o krajiny, ako je Veľká Británia, Nórsko, krajiny Balkánu a Ukrajiny. To si podľa Krúpu vyžiada reformy rozhodovacích procesov, odbúranie veta v otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky, vymáhanie dodržiavania spoločných pravidiel demokracie a právneho štátu.

Európa sa podľa SaS opäť musí stať liahňou vývoja a výskumu, investovať do budúcnosti, akými sú umelá inteligencia, vesmírny program, vlastný kybernetický vývoj, ktorým by konkurovala Číne, USA a ďalším krajinám. „Tieto investície musia byť prepájané aj s posilňovaním obranyschopnosti tak, ako to robia aj iné vyspelé mocnosti,“ povedal Krúpa.

Členstvo v EÚ zvyšuje schopnosť Slovenska presadzovať svoje suverénne národné záujmy. Slovenská republika preto musí podporovať úsilie EÚ posilňovať obranu EÚ, podieľať sa na investíciách do obranného priemyslu vrátane zvýšeného využívania štrukturálnych a kohéznych fondov EÚ na posilňovanie obrany, bezpečnosti a pripravenosti.