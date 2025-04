Členstvo v Európskej únii a NATO je jedným z najväčších úspechov Slovenska, tvrdí Pellegrini

Peter Pellegrini a Radim Dvořák (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Členstvo v Európskej únii (EÚ) a NATO je jedným z najväčších úspechov Slovenska a jeho občanov. Uviedol to v stredu prezident SR Peter Pellegrini počas prijatia zastupujúceho vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Radima Dvořáka. Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti 21. výročia vstupu SR do EÚ. Informovali o tom z Kancelárie prezidenta SR.

Prezident pripomenul, že členstvo v EÚ má medzi obyvateľmi Slovenska stabilnú a silnú podporu. Súčasne však zdôraznil, že je dôležité si neustále pripomínať členstvo v EÚ, pretože prináša výhody. „Túto podporu nesmieme brať ako samozrejmosť. Treba si neustále pripomínať pozitíva nášho členstva v európskom spoločenstve. Ľudia si musia byť vedomí, aké výhody nám členstvo v EÚ prináša. Ale zároveň si musíme byť vedomí, že z pohľadu budúcnosti Európy je veľmi dôležitý aj vklad Slovenska,“ skonštatoval Pellegrini s tým, že EÚ musí naďalej robiť také kroky, ktoré prispejú ku kvalite života občanov.

Načrtli aj tému dôležitosti vyrovnávania regionálnych rozdielov medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ. „Vždy pre mňa bude prioritou vyrovnávanie rozdielov a dobiehanie vyspelejších členských štátov Európskej únie. Vstupujeme do náročného obdobia, keď sa Európska únia bude musieť stále viac spoliehať sama na seba. Či už ide o posilňovanie svojej konkurencieschopnosti a odolnosti či v oblasti hospodárstva,“ upozornil prezident SR.

Jednou z tém boli aj kroky novej Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej. Prezident ocenil, že nová Komisia má aktívny prístup k inováciám či umelej inteligencii, ktoré sú kľúčové z pohľadu budúcnosti i konkurencieschopnosti EÚ. Hlava štátu ocenila aj pozitívne stanovisko Európskej komisie k 5. platbe žiadosti o finančné prostriedky z plánu obnovy a odolnosti.

Prezident taktiež zdôraznil, že pre budúcnosť EÚ je dôležité aj prijatie nových členov do európskeho spoločenstva. Narážal tým podľa kancelárie najmä na krajiny západného Balkánu, ktoré dlhodobo iniciujú vstup do EÚ. „Viem, aký dôležitý bol pre Slovensko vstup do Európskej únie. Plánujem postupne navštíviť všetky krajiny v regióne západného Balkánu, aby som ich na tejto ceste podporil, samozrejme, za splnenia všetkých podmienok,“ uviedla hlava štátu.

Okrem toho sa dotkli aj témy bezpečnosti a posilnenia obranyschopnosti Európy, najmä v súvislosti s posilnením európskeho piliera NATO. Prezident SR informoval, že tejto téme sa bude aj naďalej aktívne venovať z pozície hlavného veliteľa Ozbrojených síl SR a zúčastní sa aj na júnovom samite NATO v Haagu.