Prezident podpísal novelu zákona o neziskovkách: Dôvody, pre ktoré by zákon mal byť v rozpore s ústavou nenašiel

prezident SR Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini v stredu podpísal novelu zákona o neziskových organizáciách. Kancelária prezidenta (KP) SR nenašla dôvody, pre ktoré by tento zákon v schválenom znení mohol byť v rozpore so slovenskou ústavou alebo s európskym právom. Výrazné zmeny počas prerokúvania zákona v parlamente podľa prezidenta odstránili riziko, že norma nebude v súlade s právom Európskej únie, za čo by Slovensku hrozili sankcie. Je presvedčený, že verejnosť má právo vedieť viac o tom, ako sú neziskové organizácie financované. TASR o tom informoval odbor komunikácie KP SR.