Bývalý generálny tajomník vyzval na zvýšenie obranných výdavkov NATO na 4 percentá HDP

(Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon, Getty Images)

KODAŇ - Bývalý generálny tajomník NATO Anders Fogh Rasmunssen si myslí, že európske krajiny by mali zvýšiť svoje výdavky na obranu aspoň na štyri percentá hrubého domáceho produktu. Vyhlásil to v utorok na 8. Kodanskom summite o demokracii, ktorý organizuje jeho nezisková organizácia Alliance of Democracies. Informuje o tom agentúra DPA.