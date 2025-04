Polícia upozorňuje na tvorbu kolón v Poprade pre uzatvorenie mosta pri nemocnici

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

POPRAD - Od utorkového rána je uzatvorený most na ceste I/18 v Poprade smerom do Hozelca. Polícia v tejto súvislosti upozorňuje vodičov na možnosť vytvárania kolón vo viacerých častiach mesta. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová uviedla, že obmedzenie potrvá do 18. mája.