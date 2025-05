Vodiči, POZOR: Dopravu v Bratislave a okolí komplikujú v pondelok ráno kolóny

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Kolóna je na vjazde do Bratislavy z Bernolákova po starej seneckej ceste. Zdržanie je tam 55 minút. Na obchádzke cez Ivanku pri Dunaji sa zdržia vodiči asi polhodinu.

Vodiči si postoja aj na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 od Stupavy a Malaciek. Dopravné servisy hlásia približne 15-minútové zdržanie. V úseku Stupava - Záhorská Bystrica - Lamač je kolóna do 20 minút. Na rýchlostnej ceste R7 na vjazde Bratislava - Bajkalská - Trnavská je kolóna do desiatich minút. Do 15 minút si vodiči počkajú aj v úseku Dunajská Lužná - Rovinka.