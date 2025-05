Diaľnicu D1 v smere do Bratislavy popoludní otvorili: Polícia varovala vodičov

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj)

BRATISLAVA - Diaľnicu D1 v smere zo Senca do Bratislavy v nedeľu popoludní otvorili. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová. Upozornila, že výjazd a zjazd z križovatky Bernolákovo na diaľnicu D1 v smere do hlavného mesta zostáva až do ďalšej etapy prác uzavretý. Informáciu o otvorení diaľnice potvrdil aj hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáš Ferenčák.