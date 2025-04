Spolu s Ozbrojenými silami SR začíname monitoring medveďov vo Vysokých a Nízkych Tatier, oznámil minister Taraba

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ozbrojené zložky budú podľa Tarabu pri monitoringu sprevádzať aj zásahové tímy, ktoré majú oprávnenie eliminovať problémové medvede na mieste. „Údaje, ktoré sa získajú, budú priebežne použité na vydávanie povolení na odlov medveďov. Naším primárnym cieľom je, aby odlov robili poľovníci,“ poznamenal. Minister je zároveň rád, že žiadosti o odlov pribúdajú zo strany správy poľovných revírov.

Medveď je podľa neho súčasťou slovenskej prírody, má v nej svoje miesto, ale nie v premnoženej podobe. Tvrdí, že premnožený medveď je problémom pre ľudí, ktorí v daných lokalitách žijú, pre turizmus aj poľnohospodárstvo. „Ozbrojené zložky konajú veľmi profesionálne a som rád, že pomáhajú pri zabezpečovaní bezpečia obyvateľov,“ podotkol Taraba.

Taraba sa chce vrátiť k stabilizácii počtu medveďov na Slovensku

V blízkej budúcnosti spustí MŽP vlastný projekt pravidelného sčítavania medveďov za pomoci slovenských univerzít, ktorý bude dávať dáta na stanovenie každoročnej kvóty eliminácie medveďov. Taraba sa tak chce vrátiť k stabilizácii počtu medveďov na Slovensku, ako sa to dialo v minulosti. Vláda minulý týždeň schválila vyčlenenie do 50 profesionálnych vojakov na riešenie situácie s medveďmi na Slovensku. Majú ich pomáhať monitorovať. Opatrenie platí do 31. októbra. V 55 okresoch SR je zároveň pre výskyt medveďa vyhlásená mimoriadna situácia.