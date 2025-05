Bude mať vstup Ukrajiny do EÚ vplyv na slovenský agrosektor? Experti varujú pred výzvami

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

BRATISLAVA - Vstup Ukrajiny do EÚ bude mať významný vplyv na slovenský agropotravinársky sektor, a to v niektorých oblastiach aj negatívny. Zhodujú sa na tom odborníci v súvislosti so zverejnenou analýzou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú k problematike predložil agrorezort do medzirezortného pripomienkového konania spolu s Úradom podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.