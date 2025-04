Ak samospráva nebude chcieť vodnú elektráreň Málinec, Taraba návrh nepredloží

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Na Slovensku je podľa Tarabu vytypovaných päť profilov, kde by prečerpávacia vodná elektráreň mohla byť postavená. „Dávame im ponuku. Na stole je dvojmiliardová investícia, ktorá vie byť platená z reálnych finančných zdrojov mimo štátneho rozpočtu, pretože to je tak výnosné, že aj konzorciá bánk sa o to pobijú, aby to vedeli zaplatiť, prefinancovať. Ale keď miestni povedia, že tam nič nechcú, chcú tam len tie medvede, že tam chcú mať vysokú nezamestnanosť a nie 3000-eurové platy, ako majú pripravené, tak je to ich rozhodnutie,“ povedal minister.

Slovensko má podľa Tarabu predispozíciu, aby vedelo budovať prečerpávacie vodné stanice. Považuje ich za najekologickejšie a najvýnosnejšie riešenia. Tvrdí, že Rakúsko má vo výstavbe 13 vodných elektrární a 23 už má funkčných a po celom svete ich bolo v poslednom období postavených 17.

Návrh sa v regióne Podpoľania stretol s obavami i odporom, ľudia podpisovali aj petíciu za zastavenie projektu. Samosprávy pod Poľanou upozorňovali i na nevhodnú komunikáciu o plánovanom zámere. V súvislosti s plánovanou výstavbou prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec sa v utorok (29. 4.) uskutočnilo stretnutie s dotknutými vlastníkmi pozemkov a predstaviteľmi štátneho podniku Vodohospodárska výstavba.