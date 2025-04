Štát pri transakčnej dani ponúka dvojitú voľbu: Účtu sa však nevyhnete, zrežírovať si to môžete aj sami!

Štát ponúka dvojitú cestu (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

O tom, že podnikatelia majú pri transakčnej dani dvojitú voľbu, informovali Hospodárske noviny. Pointou je, že transakčnú daň za väčšinu klientov z radov živnostníkov a podnikateľov odvádza banka automaticky, no sú aj takí, ktorí si túto záležitosť môžu "riešiť aj po vlastnej osi".

Sú tu ľudia, ktorí napriek výzvam naďalej využívajú jeden účet a daň si odvádzajú sami. Niektorí tušili, že to bude možné, no čakali na to, kým sa k danej problematike vyjadrí Finančná správa, a ten deň prišiel.

Tlačivo pre Finančnú správu

Celým receptom je to, že podnikatelia, ktorí počas apríla vykonali online platby súvisiace s ich činnosťou, môžu jednoducho Finančnej správe podať tlačivo a daň tak uhradiť vo vlastnej réžii do konca júla. Pôjde o obdobie za tri minulé mesiace. Je tu však dôležitá povinnosť, ktorá sa nemení - zriadiť si podnikateľský účet . "K dnešnému dňu nebola zákonným spôsobom schválená a vyhlásená žiadna legislatívna úprava, ktorá by menila dotknuté ustanovenie zákona," pripomenula Finančná správa. Vraví o povinnosti zriadiť si tento účet do 31. marca, ktorý už uplynul.

Druhá šanca a až potom sankcia

Zhovievavosť štátnych orgánov je práve spomínaným novým faktorom v celej veci. "Na uvedené porušenie sa však uplatňuje a bude sa uplatňovať inštitút takzvanej druhej šance. To znamená, že štátny úrad subjekt najprv vyzve na nápravu. K uloženiu sankcie pristúpi až potom, ak si firma nesplní úlohu ani potom," pripomenuli HN stanovisko rezortu financií. Za nesplnenie týchto úloh hrozí klientom, ktorí "zabudli", sankcia až do 3 000 eur.

Po zriadení účtu máte stratégiu vo vlastných rukách

Výhodnosť účtu je potom jasná. Môžete sa sami rozhodnúť, pre akú stratégiu odvádzania transakčnej dane sa rozhodnete. Týka sa to teda aj tých, ktorí nechcú novú daň počítať a uhrádzať samostatne.

Štát túto povinnosť nariadil zákonom vlastne bankám, no iná situácia je pri podnikateľoch, ktorí na transakcie využívajú účet, ktorý majú zriadený v zahraničnej banke, no podnikajú na Slovensku.

Tu platí, že si výšku taxy musíte vypočítať a zaplatiť sami. Je to zároveň výhoda. "Medzi jasné výhody takého postupu patrí to, že si podnikateľ nemusí otvárať nový transakčný účet. Svoje financie si tak vie spravovať tak ako pred zavedením novej dane. Vo vlastnej réžii si vie riadiť aj jej odvádzanie a urobiť tak až v posledný možný termín splatnosti," uviedla pre HN generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu Miriam Bellušová s tým, že negatívne stránky sú možná chybovosť, ktorej sa však časom dá vyvarovať.

Kontrola zo strany štátu však bude pri vysokom počte dnešných daní značne obmedzená a vymáhateľnosť komplikovaná.

Presúvanie prostriedkov na iný účet a potrebný formulár

Nájdu sa však aj takí, ktorí chcú daň obísť tak, že peniaze presunú z podnikateľského na bežný účet. "Aj keď si daňovník nezriadil podnikateľský účet, stále je platiteľom dane a je povinný daň si sám vypočítať a zaplatiť správcovi, a to za príslušné obdobie, najneskôr však do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po zdaňovacom období," radia experti Finančnej správy.

"Stačí vyplniť elektronický formulár podobný hláseniu o zrážkovej dani, ktorý sa odošle správcovi dane cez portál Finančnej správy alebo cez aplikáciu eDane. Formulár vyžaduje len súhrnné informácie, bez detailov o jednotlivých transakciách,“ vysvetlil pre HN daňový poradca Matúš Kuchyňa zo spoločnosti Contax.

Takéto tlačivo je dokonca už možné nájsť na webe Finančnej správy. Zdaňovacím obdobím bude od júla jeden kalendárny mesiac. "V prípade, ak daňovník bude realizovať finančný prevod v zahraničí, bude Finančná správa využívať aj informácie získané z automatickej výmeny informácií a medzinárodnej výmeny informácií. Odporúčame preto nevyhýbať sa novým povinnostiam, plniť ich riadne, včas, v súlade s platnou legislatívou," uzavrela Finančná správa.