Autodopravcovia poslali Ficovi LIST, hrozia blokádami! Žiadajú zrušenie transakčnej dane... To nie je všetko

BRATISLAVA - Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) poslala na Úrad vlády SR do rúk premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) otvorený list. Žiadajú v ňom okrem iného okamžité zrušenie transakčnej dane, tiež zníženie výberu mýta pre Skytoll/Czechtoll na 12 % a zníženie tarifov CO2 pre mýto. Únia v opačnom prípade hrozí blokádami hraničných priechodov.

Únia autodopravcov Slovenska ako občianske združenie podnikateľov v autodoprave vyzýva kompetentné ministerstvá a vládu, aby sa začali seriózne zaoberať problémami slovenských autodopravcov. Zdôrazňuje, že zavádzanie nových daní a zvyšovanie už existujúcich daní má významný negatívny dopad na podnikanie v tomto segmente hospodárstva.

"Je neúnosné, aby sa transakčná daň platila aj z platieb mýta, čo je fakticky tiež daň, rovnako ako aj platieb za pohonné hmoty, pri ktorých viac ako polovicu tvoria zasa len dane. Pri pohonných hmotách pritom ide o trojité zdanenie, teda DPH je vyberaná aj zo spotrebnej dane a transakčná daň je vyberaná tiež zo spotrebnej dane, tak aj z DPH. Ide fakticky o daň z obratu, ktorá bola začiatkom 90-tych rokov nahradená DPH," píše v liste UNAS a dodáva, že náklady na transakčnú daň konkurencia z Ukrajiny a iných členských štátov nemajú. Tieto náklady podľa ich slov výrazne zvyšujú cenu dopravy a tým aj úroveň cien ostatných tovarov a služieb závislých na doprave. Autodopravcovia nemajú možnosť tieto náklady plne premietnuť do ceny za svoje služby, čím sa dostávajú do straty.

Rovnaké argumenty platia aj pre sadzby DPH. Doprava je zaradená do základnej sadzby 23%. Táto sadzba sa následne premieta aj do cien tovarov a služieb, čím sa zvyšuje cenová hladina všetkých tovarov a služieb.

Problematika mýta

"UNAS chápe, že sadzby mýta reflektujú politiku EÚ smerujúcu k postupnému znižovaniu emisií CO2. Je rozumné sledovanie týchto cieľov tam, kde existuje reálna možnosť znižovania emisií. V nákladnej autodoprave zatiaľ nie je žiadna alternatíva nulových emisií CO2 a preto zvyšovanie sadzieb je len dodatočné zdanenie dopravy bez reálnych naplnení cieľov. Je absurdné, aby Slovenská republika neracionálne zavádzala vyššie sadzby mýta a tak umelo dvíhala cenovú hladinu v SR, čo má dopad najmä na najchudobnejšie vrstvy slovenských občanov," píše UNAS v liste.

Zdôrazňuje, že všetky uvedené opatrenia majú negatívny vplyv na autodopravcov, na ekonomiku, obyvateľstvo a v neposlednom rade aj na štátne financie. "Nadmerný výber daní a poplatkov nesmeruje ku konsolidácii verejných financií, ale podporuje štátne orgány v ich bezbrehom plytvaní s verejnými prostriedkami," uvádza únia s tým, že UNAS dlhodobo poukazuje na nehospodárne nakladanie so štátnymi financiami, pričom kompetentné orgány tieto veci vôbec neriešia, a to ani po upozornení Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý podozrenia UNAS validoval.

Žiadosti UNAS

UNAS žiada o urýchlené zvolanie pracovného stretnutia zodpovedných ministerstiev so zástupcami autodopravcov s cieľom nájsť riešenia zníženia daňovo-poplatkového zaťaženia autodopravcov v termíne od 28. apríla do 2. mája 2025. "UNAS nebude predkladať žiadne návrhy riešení, pretože tento postup v minulosti neviedol k žiadnym výsledkom. V prípade, že kompetentné orgány nevyhovejú požiadavkám UNAS-u na zníženie daňových, poplatkových povinností a implementovanie zákonov pre Odťahové služby, tak členovia UNAS sú pripravení na usporiadanie protestných zhromaždení spojených s blokádou dôležitých dopravných koridorov," dodáva na záver s tým, že od ministerstvie očakávajú vyjadrenie do 19. mája písomnou formou.