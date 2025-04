Minister Šutaj Eštok o povýšení Zuriana: Je to poďakovanie za jeho kariéru a prácu

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Vymenovanie šéfa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Branislava Zuriana do hodnosti generála je poďakovaním za jeho profesionálnu kariéru a za to, čo urobil. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) s tým, že bolo pre neho cťou nominovať Zuriana na rokovaní vlády.