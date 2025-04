Šéf inšpekcie Zurian po vymenovaní za generála zúri: Daň za minulosť? RÁZNA reakcia na opozičných politikov

Pellegrini vymenoval Zuriana do funkcie generála len pomerne nedávno. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Riaditeľ Úradu inšpekčnej služby a najnovšie aj vymenovaný generál a bývalý šéf NAKA Branislav Zurian nemá napriek novej hodnosti pokojné dni. Podľa vlastných slov musel znášať "hejt" a posmešky zo strán viacerých, poväčšinou opozičných politikov. Jeho rázna reakcia prichádza len pár hodín po vymenovaní do tejto hodnosti. Nie je to však primárne len samotné vymenovanie do funkcie, na ktoré opozícia reagovala.

Pár minút po vymenovaní Zuriana do funkcie generála (a aj pár hodín predtým) sa na jeho hlavu skutočne zniesla spŕška reakcií, ktoré vo veľkej miere neboli práve pochvalné. Podľa opozície za to môže prevažne Zurianova nedávna minulosť a aj kroky z minulých vlád.

Ako minister som odobral Dankovi hodnosť kapitán. Pán Zurian, užívajte si generálsku hodnosť, mám to na zozname prvých vecí, na ktoré sa v novej vláde pozrieme 😉 Posted by Jaro Naď on Friday, April 25, 2025

Vyzývame prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, aby nevymenoval Branislava Zuriana do hodnosti generála.... Posted by Juraj Šeliga on Thursday, April 24, 2025

Bývalý minister vnútra, člen klubu hnutia Slovensko a poslanec Roman Mikulec sa zas vyjadril v štýle, že nevidí dôvod na vymenovania Zuriana do funkcie generála.

Ťažké srdce na tento krok prezidenta mal aj člen klubu SaS a poslanec Juraj Krúpa.

Prezident Peter Pellegrini dnes vymenoval do hodnosti generála: – šéfa policajnej inšpekcie Branislava Zuriana, –... Posted by Juraj Krúpa - poslanec NR SR on Friday, April 25, 2025

Opozícia však húfne kritizovala Zuriana aj za údajné prešľapy pri vyšetrovaní autora videa, ktorý mal zverejniť zábery s útočníkom Jurajom Cintulom, ktoré sa dostali na internet prakticky pár hodín po samotnej streľbe na premiéra Roberta Fica.

Opozičníci, vypovedajte, odkazuje nespokojný Zurian

"Vyzývam politikov, aby vypovedali v súvislosti s ich tvrdeniami, že som zamietol pod koberec vyšetrovanie zverejneného videa J. C. obžalovaného z atentátu na premiéra," vyhlásil na úvod Zurian, ktorý neskrýva pobúrenie.

Branislav Zurian (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Sám tvrdí, že už niekoľko dní znáša "urážky a nezmysly" zo strany politikov na svoju osobu v súvislosti so zastavením a prerušením vyšetrovania prípadov zverejneného videa muža obžalovaného z atentátu na premiéra a možného pochybenia počas zákroku ochranky. "Po mojom vymenovaní do hodnosti generála je táto situácia neznesiteľná a zasahuje už do života mojich synov. Som policajt a nekomentujem politikov, nestarám sa do ich politických bojov," posťažoval sa novovymenovaný Zurian.

"Preto som sa rozhodol, že výroky o tom, že som zamietol vyšetrovanie uniknutého videa z atentátu pod koberec, vnímam ako podnet na prešetrenie mojej osoby. Chápem, že všetci budú namietať zaujatosť, pretože som riaditeľom úradu, ktorý je príslušný na preverenie podozrenia policajta. Rozhodne preto prokuratúra, ktorá zložka sa bude preverovaním zaoberať," vyhlásil šéf inšpekcie a čerstvý generál.

Branislav Zurian (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Brániť sa bude prípadne aj právne

"Chcem touto cestou vyzvať politikov, ktorí sa vyjadrovali k prípadu uniknutého videa, aby prišli vypovedať a predložili dôkazy o mojom zásahu do vyšetrovania, prípadne k inej mojej údajnej trestnej činnosti. Verím, že si splnia svoju občiansku povinnosť a budú spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. V opačnom prípade sa budem brániť právnou cestou, nenechám po sebe hádzať špinu," odkázal opozícii Zurian.