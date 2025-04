Extrémne a takmer letné teploty vystrieda prízemný mráz a dážď: Bláznivý apríl nám dáva poriadne zabrať!

(Zdroj: Getty Images)

Podľa meteorológov sa počasie do konca apríla vráti k dlhodobému priemeru a maximálne denné teploty budú „stlačené“. K výraznému ochladeniu dôjde na celom území Slovenska. Návrat letného počasia a teplých slnečných lúčov možno očakávať až s nástupom prvých májových dní, informoval portál Počasie a Radar.

Rovnaké počasie možno očakávať aj posledný aprílový víkend, keď sa maximálne denné teploty budú pohybovať od +9 do +17 stupňov Celzia. Prekvapiť môže ešte piatkový dážď, no oblačnosť sa v priebehu víkendu postupne rozpustí, ale pribudne nepríjemný severný vietor. Teploty tak oba víkendové dni klesnú o 5 až 8 stupňov Celzia.

Prízemný mráz potrápi záhradkárov

Najväčšie starosti zrejme budú mať opäť záhradkári a ovocinári, ktorých na severe Slovenska môže prekvapiť ešte prízemný mráz. Najkritickejšie noci budú zo soboty na nedeľu a z nedele na pondelok. Ojedinele sa tento prízemný mráz môže objaviť aj v ďalších častiach Slovenska a preto je potrebné dbať na adekvátne opatrenia, aby ovocinári zabránili ďalším škodám na úrode.

Vyhliadka na posledné tri aprílové dni ale sľubuje, že sa k nám vráti slnečné počasie a aj oteplenie. Po zadnej strane tlakovej výše nad Škandináviou sa príjemné počasie presunie cez naše územie, čo by pre juh Slovenska mohlo znamenať teploty v rozmedzí od +17 do +22 stupňov Celzia. Extrémne teplé dni nás však už do konca apríla nečakajú.