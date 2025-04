Infektológ Sabaka vracia úder Kotlárovi: Vytiahol vlastné FOTKY! TOTO pripomenul vládnemu splnomocnencovi

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Topky/Vlado Anjel)

Všetko začalo na nedávnej tlačovke, kde Kotlár prezentoval svoje zistenia týkajúcich sa pandémie COVID-19 a škodlivosti vakcín. Vládny splnomocnenec si pomohol prezentáciou s obrázkami, ktoré majú ukazovať, prečo sú mRNA vakcíny podľa neho zlé. "Kto má väčší dôkaz ako ja? Kto iný má taký obrázok ako ja? Ja mam ten dôkaz! Viete, kto to urobil jediný na Slovensku? Len ja! Veď tí šarlatáni a ránhojiči vás len zavádzajú!,“ povedal na margo vedcov.

Sabaka sa rozhodol teraz na jeho slová reagovať protiotázkou. „Pán splnomocnenec pre prešetrenie pandémie nám položil otázku, čože je to na prezentovanom obrázku. Ak môžem, rád by som rád odpovedal pánovi splnomocnencovi protiotázkou. Čo je to za scénu čo sa odohráva na priložených fotkách? Čo sa to tam deje? Viete?,“ opýtal sa Sabaka a zverejnil záber z jednotky intenzívnej starostlivosti, kde sa zdravotníci v špeciálnom ochrannom oblečení starajú o pacienta s COVID-19.

„Tí zdravotníci, ktorí boli v čase pandémie na oddeleniach pre COVID-19 vedia o čom je reč. Vedia aké to bolo. Vedia aké to bolo starať sa o pacientov zápasiacich o kyslík, aké to bolo snažiť z celých síl udržať ich na žive a zmierniť ich utrpenie. Vedia aké to bolo hľadať pre nových pacientov voľné lôžko s prípojkou kyslíka tak, aby žiaden z dusiacich sa pacientov nezostal pred bránami nemocnice. Vedia aké skvelé to bolo vidieť ako sa pacientom polepšuje a ako opúšťajú nemocnicu živí. Zároveň ale vedia aj aké skľučujúce bolo byť svedkami toho ako sa pacienti prehrávajúci svoj boj o život naposledy lúčia so svojimi blízkymi. Vedia aké to bolo tráviť hodiny v nepriedušných mundúroch a dôsledne sa pri ich vyzliekaní snažiť nenakaziť, tak aby nákazu z nemocnice nepriniesli domov svojím rodinám. Mnohí riskoval svoje zdravie a životy. A niektorí priniesli aj tú najvyššiu obetu,“ pripomenul Sabaka. Tiež poukázal na to, že to bola celkom iná práca, ako v štúdiu vytvárať youtubové videá. „A s úplne inými výsledkami,“ dodal.

„Pán splnomocnenec na svojej tlačovke spomínal, že vie čo sa dialo na oddeleniach a vie ako to bolo so saturáciou kyslíka. Tak dúfam že mal na mysli to, že chápe čím si zdravotníci počas pandémie prešli,“ uviedol Sabaka. Pripomenul, že počas pandémie liečili na klinike viac ako 2 000 pacientov s COVID-19 a drvivá väčšina z nich prežila a je dnes medzi nami. „Pán splnomocnenec sa pýtal aj ako je to možné, že som stále na svojom mieste. Som lekár a vysokoškolský učiteľ, zamestnanec univerzitnej nemocnice a zamestnanec lekárskej fakulty. Má niekto pocit že opäť žijeme v dobe, kedy budú ľudia nesúhlasiaci s líniou strany vyhadzovaný z univerzít? Mám ísť robiť napríklad kuriča,?“ pýta sa na záver.