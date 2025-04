Neúprosná realita dôchodkového systému: Pracovať budeme dlhšie a za menej paňazí! Odborník sa pozrel na čísla

Mimoriadne zvyšovanie dôchodkov: Penzistom sa blýska na lepšie časy. (Zdroj: Topky, Getty Images)

BRATISLAVA - Dôchodky, ako ich poznáme dnes, sú na ústupe. Mladšie generácie čaká tvrdšia realita – do penzie pôjdu neskôr, a keď sa tam konečne dostanú, čaká ich nižší príjem, ako by si zaslúžili. Ekonomický expert a odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál upozorňuje na konkrétne zmeny, ktoré už platia, no mnohí o nich netušia.

Podľa Mihála už dnes platia v zákone o sociálnom poistení pravidlá, ktoré významne zhoršia situáciu budúcich dôchodcov. Týkajú sa predovšetkým mladších ročníkov, ktorým sa viaceré obdobia zo života do dôchodku jednoducho nezapočítajú.

Jedným z takých nepríjemných prekvapení je štúdium. Ak ste študovali po roku 2003, tie roky sa do dôchodku nezapočítavajú. Napríklad človek narodený v roku 1990, ktorý bol na strednej a vysokej škole v rokoch 2005 až 2013, nemá nárok na započítanie ani jedného z týchto ôsmich rokov. A to nie je zanedbateľné. Za každý takýto rok môže dôchodok pri zárobku priemernej mzdy klesnúť približne o 19 eur. Osem rokov štúdia tak môže v konečnom dôsledku znamenať aj o 150 eur mesačne menej.

Podobne sa mení aj prístup k obdobiam evidencie na úrade práce. Mihál upozorňuje, že pri výpočte dôchodku sa vám nezapočíta doba na úrade práce od 1.1.2001, ak ste nepoberali dávku v nezamestnanosti, od 1.1.2004 sa nezapočíta doba na úrade práce, aj keď ste poberali dávku v nezamestnanosti. „Ak ste ročník 1975 a boli ste na úrade práce v roku 1997, táto doba sa vám započíta. Ak ste boli na úrade práce v roku 2005, táto doba sa vám nezapočíta. Ak ste inak zarábali približne priemernú mzdu, za každý nezapočítaný rok prichádzate približne o 19 eur,“ uviedol Mihál.

Zlé správy však nekončia. Ženám (ale i mužom) sa od 1.1.2004 za dobu starostlivosti o dieťa do 6 rokov započítava osobný mzdový bod poistenca štátu (cca 0,5 - 0,55) do výpočtu priemerného osobného mzdového bodu (POMB) - čo drvivej väčšine žien (mužov) znižuje výsledný POMB a výslednú sumu dôchodku. Pri starostlivosti o dieťa do 31.12.2003 sa tak deje len z malej časti. Výsledok? Matka dvoch detí, ktorá bola na materskej a rodičovskej dovolenke šesť rokov, príde približne o 50 až 60 eur mesačne v dôchodku.

Dôchodky sa valorizujú menej ako rastú mzdy

Ďalšou novinkou, ktorá sa už potichu prejavuje, je valorizácia dôchodkov. Od roku 2023 sa dôchodková hodnota zvyšuje len o 95 % rastu priemernej mzdy. Inými slovami – dôchodky už nestíhajú tempo so mzdami a novopriznávané penzie budú každým rokom nižšie, než keby táto úprava neplatila. Podľa Mihála môže človek, ktorý pôjde do dôchodku o 20 rokov, prísť mesačne o ďalších 50 eur len kvôli tejto jednej zmene.

A aby toho nebolo málo – dôchodkový vek sa stále posúva vyššie. Zatiaľ čo ešte v roku 2003 odchádzali muži do dôchodku v 60-tke, dnes je to už 64 rokov. A to nie je konečná. Ročník 1974 sa podľa odhadov dožije dôchodku až v 65 rokoch, a ďalšie generácie môžu čakať ešte neskorší odchod do penzie.

Mihál tak otvorene hovorí o tom, čo mnohí tušia, ale nechcú si priznať – dôchodkový systém v súčasnej podobe je neudržateľný. Tí, ktorí dnes platia odvody, by sa mali pripraviť na to, že z verejného systému dostanú oveľa menej, než by čakali.