Rodičia, pozor: Začali sa zápisy do škôlok, nie všetky deti bude možné prijať

BRATISLAVA - Od 1. do 31. mája sa konajú zápisy do materských škôl (MŠ). Riaditeľ škôlky po dohode so zriaďovateľom určuje konkrétne miesto a konkrétny termín podávania žiadostí. Zverejní ich na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle MŠ, ak ho má zriadené. Termín môže byť určený v rozsahu jedného aj viacerých dní. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR na svojom webe.