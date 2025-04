Vodiči, pripravte sa na zdržanie: Situácia na cestách sa komplikuje, motoristi hlásia viaceré nehody

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nehoda kamióna a troch osobných áut blokuje na výjazde z Bratislavy na diaľnici D1 smerom do Senca cestu a prejazdný je iba jeden jazdný pruh. Vodiči by podľa dopravného servisu mali rátať so zdržaním. Doprava je obmedzená aj na križovatke D1 a R1 v smere z Nitry do Bratislavy. Zrazilo sa tam viacero vozidiel. Aktuálne zdržanie je približne polhodinové.

#NEHODA_AKTUALIZÁCIA: na R1 pred Trnavou smerom od Nitry sa pri výjazde na D1 zrazilo viacero vozidiel, zdržíte sa polhodinu — Zelená vlna STVR (@zelenavlna) April 21, 2025

Osobné auto havarovalo aj na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. Podľa Zelenej vlny treba počítať s takmer hodinovým zdržaním. Kolóna sa vytvorila aj na výjazde z Ružomberka na Martin. Zdržanie je takmer trištvrtehodinové.

#NEHODA_AKTULIZÁCIA: na vjazde do Banskej Bystrice od Brezna havarovalo osobné auto ktoré skončilo mimo cesty, zdržíte sa polhodinu — Zelená vlna STVR (@zelenavlna) April 21, 2025

Na kolónu upozornil dopravný servis aj pod Strečnom smerom do Žiliny. Vodiči by mali počítať s 15 minútami. Podobná situácia je aj na diaľničnom priechode Jarovce - Kittsee v smere do Rakúska.