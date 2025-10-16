Frustrácia vodičov nekončí: Známy úsek pod Strečnom neopravia ani tento rok, nutný odklad pre TOTO!

STREČNO - Úsek, o ktorom sa hovorí už niekoľko rokov ako o havarijnom a hrozí na ňom viacero rizík. Cesta pod Strečnom je tŕňom v oku vodičov a aj štátu už dlhodobo a jej oprava sa opäť odkladá.
Na odklad opravy cesty pod Strečnom upozornila televízia Markíza. Dôvodom je počasie, ktoré príde s novou nádielkou snehu. Keďže ide o severnú časť krajiny a rok sa chýli ku koncu, biela pokrievka môže začať padať každým dňom. Práve toto je dôvod, ktorý zbrzdil ďalšie práce na frekventovanej prepadnutej ceste. Tú pritom začali dávať do poriadku už na prahu jesene v septembri.
Pokračovať nemôžu, naakumulovali by sa tým problémy
Ani za niekoľko týždňov sa však nedokázali dostať do uspokojivej fázy a ďalšie pokračovanie by vraj spôsobilo len problémy. Počas zimy by sa totiž pri pokračovaní opráv cestou nedostali autá s pluhmi. Zosun krajnice pred dvoma rokmi spôsobil náhle zmeny v doprave a plánovaní opráv. Dlhé čakanie spôsobilo to, že s opravami sa začalo až na jeseň. Práce mali trvať štyri mesiace. Nestihnú ich.
Presun na jar
A kedy sa teda plánujú vrátiť k práci? Nuž, bude to v čase, keď sa počasie prezlečie do teplejšieho kabáta - na jar. Autá z údržby by sa počas zimného obdobia nezmestili na cestu. Ohroziž by mohli tiež celkovú bezpečnosť a dopravu.
Pokračovanie prác bude až po dokončení tunela Višňové, čo by mohlo napomôcť plynulejšej premávke. V rámci opráv sa bude pokračovať vo výmene oporných múrov a nahrádzať sa budú novými. Pred ďalšími prácami je potrebné ešte vyrúbať stromy a s prácami sa bude pokračovať aj počas víkendov.