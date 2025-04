SaS kritizuje skrátenú debatu k zákone o neziskovkách i jeho nejasný obsah

Ondrej Dostál (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Vládna koalícia skrátila rozpravu na 12 hodín. To znamená, že rozprava bude trvať necelých šesť hodín, ktoré má k dispozícii opozícia, ktorá predpokladám, že využije celý čas, ktorý má k dispozícii, plus nejaký čas, ktorý si vyhradí vládna koalícia na to, aby predniesli pozmeňujúci návrh, aby si trošku ‚zakydali‘ na mimovládne organizácie a aj na organizátorov protestov," skonštatoval Dostál na utorkovej tlačovej konferencii. Poukázal tiež na to, že debata má trvať do úplného prerokovania bodu, teda v prípade potreby v utorok aj po 20.00 h.

Tlačová konferencia strany SaS na tému Neakceptovateľné útoky koalície na mimovládky (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

SaS zdôraznila, že návrh z dielne SNS mal byť pôvodne tzv. lex zahraničný agent, keďže predkladatelia tvrdili, že je dôležité, aby verejnosť vedela, ktoré organizácie sú podporované zo zahraničia. Napokon sa do zákona dostala časť o lobingu mimovládok. Dostál pripomenul, že v pondelok (14. 4.) predstavitelia koalície už nehovorili pri tomto zákone o zahraničných agentoch ani o lobistoch. „Už to bolo o tom, že údajne nejakým netransparentným spôsobom sa pridelili peniaze na pomoc ukrajinským utečencom,“ skonštatoval s tým, že z konečného návrhu možno vypadne aj časť o lobingu.

Návrh má zaviesť tiež reguláciu lobingu

Predstavitelia Smeru-SD a SNS v pondelok vyzvali Hlas-SD, aby bol pri tejto téme súdržný. "To, že sa o návrhu bude rokovať, je zjavne dôkazom toho, že Hlas sa nechal zlomiť. Ešte v posledných dňoch hovorili predstavitelia Hlasu, že je možné, že ten návrh bude odložený zasa na májovú schôdzu, ale to, že sa o ňom bude rokovať, je silným signálom, že sa na niečom dohodli,“ doplnil Dostál.

Podľa novely sa má pre neziskovú organizáciu, nadáciu či združenie s ročným príjmom nad 35.000 eur zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti. Obsahom výkazu by mali byť aj informácie o osobách, ktoré prispeli na činnosť organizácie za rok viac ako 5000 eur. Návrh má zaviesť tiež reguláciu lobingu. Predkladatelia zmeny odôvodnili cieľom urobiť transparentnejším fungovanie organizácií. V navrhovanej legislatíve nie je podľa nich niečo, čo by znemožňovalo fungovanie mimovládnych organizácií. Odmietli, že by išlo o akýsi ruský zákon.