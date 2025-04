Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Alexander Mayer: Drogy sú pre mňa neprípustné a postoj predákov LOZ tiež

Mayer v rozhovore vysvetlil, aký má postoj k aktuálnemu prípadu. (Zdroj: TASR/Pavol Zachar, Topky/Ján Zemiar)

Reakcia Univerzitnej nemocnice Bratislava na tému toxikologických vyšetrení v Nemocnici Ružinov

Lekárske odborové združenie opakuje výzvu, aby Vás minister zdravotníctva odvolal z funkcie. Všetko sa to točí okolo pozitívnych testov na drogy v moči dvoch plastických chirurgov. Čo sa to vlastne v UNB deje?

- Úprimne? Sám tomu prestávam rozumieť. Máme nespochybniteľné dôkazy, že dvaja lekári z Kliniky plastickej chirurgie boli pozitívne testovaní na prítomnosť drogy v moči. A odborári na pozadí tejto kauzy, rozohrávajú akési hry, obviňujú vedenie UNB z manipulácie, mňa osobne z akéhosi nadržiavanie jednému z nich a podobných absurdností. Nielenže ma to uráža, ale som úprimne šokovaný. A neviem si predstaviť, že títo dvaja doktori môžu naďalej v nemocnici pracovať. A vôbec nechápem o čo vlastne LOZ v tomto prípade ide. Naozaj nie.

LOZ tvrdí, že v prípade druhého pozitívne testovaného boli pochybnosti o teste a vraj to mala byť pomsta za to, že musel odísť ten prvý pozitívne testovaný lekár?

- To je úplne nezmysel, ale dobre - poďme pekne po poriadku. V marci 2025 sa na klinike plastickej chirurgie odohral incident, kedy musel byť lekár vykonávajúci operačný zákrok odvolaný od operačného stola, pretože sa choval zvláštne a nakoniec úplne skolaboval. Keď som sa o tom dozvedel, okamžite som nariadil, že musí byť otestovaný na prítomnosť drogy. Dodnes nechápem, prečo ho vedenie kliniky pustilo vôbec domov. Nevedeli sme ho nájsť, žiadali sme o pomoc aj políciu, ale až na druhý deň sa mi ho podarilo kontaktovať. Priamo v mojej kancelárii som ho vyzval, aby sa podrobil testu a ten bol pozitívny. Okamžite sme mu pozastavili činnosť a neskôr ho prepustili. Iba dodávam, že to má byť podľa odborárov ten, ktorého som chránil. Následne sme v apríli nariadili testovanie všetkých zamestnancov kliniky...

... a test potvrdil drogu ešte u jedného?

- Áno, tento druhý lekár už je na rozdiel od toho prvého členom LOZ a zrazu sa ozvali odborári – konkrétne šéf LOZ v nemocnici Ružinov Miroslav Mendel. Že vraj testovanie bolo neobjektívne, že tam bola averzia voči tomu doktorovi a vrcholom všetkého bolo, že tento doktor si vraj nechal urobiť rýchlo iný test a ten už mal byť negatívny. Keď som toto prvý krát počul, najprv som si myslel, že sa mi sníva.

Vtedy ste sa rozhodli odvolať prednostu kliniky plastickej chirurgie Drahomíra Palenčára?

- Áno aj. Na odvolaní prednostu sme sa dohodli s dekanom Lekárskej fakulty Jurajom Payerom. Podľa štatútu má UNB 50 a fakulta 50 percent hlasov. Prednosta zodpovedá za chod kliniky a s dekanom sme sa zhodli, že pre ochranu jej dobrého mena nemôžeme váhať. Navyše, kontrola na klinike odhalila pre mňa šokujúce veci. Zamestnanci kliniky kontrolórom povedali neuveriteľné veci, čo sa tam dialo. Veci o ktorých odborár Mendel, ktorý je tiež plastickým chirurgom musel vedieť.

Čo je s tým druhým pozitívne testovaným lekárom?

- Má u nás pozastavenú činnosť. Osobne si neviem predstaviť, že by u nás naďalej pracoval a stále nemôžem uveriť, že predáci LOZ si možno aj myslia, že áno. Tak isto, ako nemôžem uveriť, že obhajujú jeho historku o údajnom druhom teste v certifikovanom laboratóriu, ktorý mal byť negatívny. Od lekárov by som niečo také vôbec neočakával. Rovnako ma zarazilo tvrdenie, predstaviteľov LOZ, že treba odlišovať medzi mäkkými a tvrdými drogami. Pre mňa sú drogy u lekára neprijateľné, je to nulová tolerancia.

Prečo Vás prístup LOZ v tomto prekvapuje?

- Pretože toxikologický test má nejaké náležitosti. V prvej fáze je to indikácia prítomnosti, alebo neprítomnosti drogy, čiže -kvalitatívna analýza. Na jej základe nemôžete robiť žiadne úkony a následne sa robí kvantitatívna analýza v certifikovanom laboratóriu Medirex v Košiciach. Jej výsledok je definitívny, ale dostanete sa ku nemu v rozpätí 7 až 10 dní. Nie dvoch hodín, toľko to skrátka trvá. Ten lekár to predsa musel vedieť, ale to mu nebránilo, aby zavádzal niektoré médiá a odborárovi Mendelovi to tiež zjavne neprekážalo, pretože robil to isté. A to už nehovorím o tom, že na tomto teste je adresa odberu, ktorá sa zhoduje s adresou kliniky, kde tento lekár pracuje ako zástupca primára. Mimoriadne dôveryhodné, že?

Odborári sa boja, že keď toho druhého lekára vyhodíte, nemocnica môže prehrať súd a platiť odškodné vo výške až 200 tisíc?

- Po prvé som ho ešte nevyhodil, má iba pozastavenú činnosť. A po druhé, odborári si zrejme myslia, že lekár môže po nociach a víkendoch kľudne fetovať a potom chodiť do práce. No ja si to teda nemyslím ani náhodou. Mám nulovú toleranciu na drogy. Netvrdím, že lekár si cez voľno, alebo počas víkendov nemôže vypiť, ale do práce musí prísť čistý a tak, aby žiadny test nepreukázal prítomnosť ničoho – alkoholu ani drogy. Cez to u mňa skrátka nejde vlak. Odborári vopred predikujú ako súd rozhodne (mimochodom žiadny proces sa ešte ani nezačal) a dokonca vedia, že nemocnica bude platiť 200-tisíc odškodné. Zaujímalo by ma, ako na to prišli.

Dobre, tak prečo to podľa Vás odborári z LOZ robia?

- MUDr. Mendel je nielen odborársky predák, ale aj plastický chirurg. Viem si predstaviť, že odvolanie pána Palenčára z pozície prednostu kliniky sa mu nepáči. Možno sa mu ani ja nepáčim. Mne sa zase nepáči, čo sa na klinike plastickej chirurgie dialo. A tým je to vybavené. Ale inak som veľmi prekvapený, že do tejto absurdnej hry sa nechal zatiahnuť aj šéf LOZ MUDr. Visolajský. Tomu naozaj nerozumiem. Pán Visolajský je ako líder LOZ mojím častým súperom v tvrdých diskusiách, ale vždy som ho považoval za rozumného človeka.

Čo bude teraz ďalej?

- Nič, nemocnica aj klinika plastickej chirurgie normálne pracujú ďalej. Za tých dvoch lekárov, ale vlastne aj za odborárov a ich nemiestne poznámky na verejnosti sa chcem celej naše verejnosti ospravedlniť. Na miesto prednostu kliniky plastickej chirurgie bude vypísaný konkurz a pánovi Palenčárovi nikto nebude brániť v účasti. Čo sa týka dvoch pozitívne testovaných lekárov, ja osobne si neviem predstaviť, že u nás budú ďalej pracovať. Ten prvý, ktorý pod vplyvom drogy operoval dostal výpoveď, a ten druhý má zatiaľ pozastavenú činnosť. S právnikmi hľadáme spôsob, ako sa ho zbaviť tak, aby nemocnica neporušila žiadny zákon.

Čo si má teraz verejnosť myslieť? Že v nemocniciach pracujú lekári pod vplyvom drog?

- Určite nie. Mňa to celé strašne mrzí. Takéto prípady sa bohužiaľ stávajú aj v iných oboroch a musíme voči nim vždy nekompromisne zasiahnuť. To je jediný správny spôsob, žiadny iný nepoznám. A opakujem, že postoj pána Mendela a vedenia LOZ ma naozaj úprimne šokoval a urazil.