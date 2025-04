Zdravotné poisťovne veria v skorú dohodu k zmluvám s nemocnicami i ambulanciami

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Všetky tri zdravotné poisťovne pokračujú v rokovaniach o predĺžení zmlúv na tento rok s Asociáciou nemocníc Slovenska (ANS), podľa ktorej doteraz vyrokované finančné prostriedky nie sú dostatočné. Rovnako rokujú aj so Zväzom ambulantných poskytovateľov a Asociáciou súkromných lekárov SR. Zdravotné poisťovne dúfajú v skorú dohodu. Vyplýva to zo stanovísk.

„Rokovania s ANS naďalej pokračujú. Cieľom je nájsť obojstranne prijateľné riešenie. Treba však zdôrazniť, že ponuka Všeobecnej zdravotnej poisťovne je maximálne korektná v intenciách programovej vyhlášky,“ uviedla hovorkyňa VšZP Danka Capáková. Podotkla, že štátna zdravotná poisťovňa má aktuálne so všetkými združeniami platné zmluvy do konca apríla. „Chceme ubezpečiť, že poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne majú aj naďalej garantovaný plný rozsah zdravotnej starostlivosti,“ dodala.

Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera v reakcii na ANS uviedla, že zvýšenie zdrojov pre ústavnú zdravotnú starostlivosť nie je v rukách zdravotných poisťovní. „Sme viazaní rozpočtom a vyhláškou ministerstva zdravotníctva, ktoré určujú výšku zdrojov do nemocníc, teda do lôžkovej starostlivosti,“ poznamenala poisťovňa v stanovisku, ktoré poskytol jej PR špecialista Matej Štepiansky. Potvrdil tiež, že Dôvera ďalej intenzívne rokuje aj s ostatnými združeniami. „Verím, že sa nám podarí dosiahnuť dohody v najbližších týždňoch,“ doplnil.

Rovnako o zmluvných podmienkach so zástupcami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti rokuje aj súkromná Union zdravotná poisťovňa. Vzhľadom na to, že nie sú ukončené, ich nateraz bližšie komentovať nechcela. „S ANS máme platné zmluvné podmienky do 30. júna. Našou ambíciu je dohodnúť sa s ANS na navýšení zdrojov pre jej členov ešte pred uvedeným dátumom,“ priblížila hovorkyňa poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Zlá finančná situácia nemocníc

ANS po stredajšom (16. 4.) rokovaní svojej rady upozornila na zlú finančnú situáciu nemocníc. Pri súčasných ponukách zdravotných poisťovní majú podľa nej nemocnice peniaze na ďalšiu prevádzku len na niekoľko mesiacov. Potreby ANS na navýšenie financovania za všetky poisťovne sú v objeme minimálne 130 miliónov eur. Momentálne sú podľa asociácie vyrokované prostriedky vo výške 80 až 85 miliónov eur.