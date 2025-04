Fico k atuálnym témam: Kritika Danka pre transakčnú daň, aj podpora Kotlára! Zranenie po atentáte mu robilo problémy

(Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Premiér v nedeľu podvečer zverejnil video, v ktorom otvorene priznáva, že mu posledné tri dni zranenie z mája minulého roku, kedy na neho bol spáchaný atentát, spôsobovalo "trampoty". Z toho dôvodu musel, najmä v piatok, zrušiť svoj plánovaný program. No verí, že od pondelka mu nič nebude brániť v plnení povinností a plánovaného programu. Napríklad, na pondelok má naplánované výjazdy do Košíc a Prešova, kde má plánovaný kontrolný deň na stavenisku novej Vojenskej nemocnice a v metropole východu stretnutie s predstaviteľmi samosprávy a zahraničnými investormi kvôli výstavbe nájomných bytov.

"Nestačím sa diviť, čo je kto schopný v politike vyprodukovať. Niekedy mám pocit, akoby veľká časť slovenských politikov stratila pamäť, nevážila si svoje predchádzajúce postoje a otáčala sa ako kohút na streche podľa vetra," povedal premiér vo videu.

Premiér otvorene kritizoval opozíciu, najmä kvôli ich postoju pri nákaze slintačky a krívačky. V tejto veci kritizuje najmä poslanca SaS Alojza Hlinu.

Žiadna daň nie je pekná, priznáva Fico

"Zaráža ma, keď vidím, že integrita niekedy chýba aj vo vládnej koalícii. A rovno sa zastavím pri transakčnej dani. Celá koalícia zahlasovala v NRSR za transakčnú daň, nik nebol proti, taká bola dohoda aj na koaličnej rade, na ktorej boli všetci prítomní a odsúhlasili sme, že sa nebude týkať fyzických osôb. Žiadna daň nie je pekná, ani transakčná, ani zvýšená DPH," priznáva Fico s tým, že k ním museli pristúpiť kvôli konsolidácii. Podľa Fica totiž dostali po predchádzajúcej vláde najhorší stav verejných financií v celej Európe.

„Namiesto toho, aby sme verejnosti každý deň predkladali dôkazy, ako Matovič s Hegerom a Ódorom skynožili verejné financie, my sledujeme, ako sa pod tlakom mediálnych článkov a pokryteckého kriku zodpovednej opozície objavujú vo vládnej koalícii názory na prehodnotenie alebo zrušenie transakčnej dane," upozornil premiér s tým, že každý, kto chce transakčnú daň prehodnotiť, musí prísť s takými opatreniami, ktoré zabezpečia 700 miliónov eur ročne do štátneho rozpočtu. Ide o plánované príjmy z transakčnej dane. V opačnom prípade premiér nevidí dôvod žiaden dôvod na to, aby sa v koalícii zaoberali úpravou transakčnej dane.

„Ak tu nebude súhra vládnej koalície a niekto si myslí, že celé si to má vyžrať Smer slovenská sociálna demokracia, tak sa veľmi mýli,“ konštatoval predseda vlády.

Fico avizuje pripravenosť na súdne spory s dodávateľmi pochybných vakcín

Premiér Robert Fico (Smer-SD) nechce, aby sa používali pochybné vakcíny. Chce, aby sa odkázalo ich dodávateľom, že sa im už nezaplatí ani cent a že sú pripravení viesť s nimi súdne spory. Tvrdí, že majú k dispozícii posudok, ktorý potvrdzuje, že vo vakcínach proti ochoreniu COVID-19 používaných v SR bol abnormálny výskyt DNA a látok, ktoré tam nemali čo robiť a výrobcovia ich zatajili. Pýta sa, ako inak ako podporne má reagovať na výzvu splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie Petra Kotlára na nepoužívanie pochybných vakcín. Podľa Ficových slov je splnomocnenec Kotlár pod paľbou a útokom, lebo vychádzajú na povrch "strašné veci".

„Splnomocnenec Kotlár robí užitočnú robotu. Zdravo provokuje a predkladá ťažko spochybniteľné fakty. Aj preto som toho názoru, že by sme mali oznámiť, a to okamžite, dodávateľom pochybných vakcín, že im už nezaplatíme ani cent a že sme pripravení viesť s nimi súdne spory. A splnomocnenec Kotlár bude mať v tomto moju plnú podporu,“ poznamenal. Predseda vlády tiež kritizoval spochybňovanie zákona o odškodnení pokút za porušenie opatrení počas pandémie COVID-19, ktorý tento týždeň schválil parlament. Kotlár tento týždeň vyzval koalíciu a premiéra na ukončenie očkovania mRNA vakcínami na princípe distribúcie pomocou nanotechnológie. Zopakoval svoje zistenia, že všetky testované šarže vakcín sú schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.

Archívne VIDEO Splnomocnenec Kotlár na ďalšej emotívnej tlačovke kritizoval odborníkov na vakcíny a požaduje, aby boli ticho

Splnomocnenec Kotlár na ďalšej emotívnej tlačovke kritizoval odborníkov na vakcíny a požaduje, aby boli ticho (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

K slovám o predčasných voľbách

Predseda vlády sa na záver videa vyjadril aj k slovám Petra Pellegriniho o tom, že nám zrejme hrozia predčasné voľby, ktoré zazneli počas víkendu. Upozornil pri tom na spory v koalícii. Má preto obavy, že ak to takto pôjde ďalej, Slovensko predčasné voľby čakajú. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Nie je si však istý, či by v súčasnosti predčasné voľby pomohli vyviesť krajinu z marazmu. „Nie som si istý, či by nám predčasné voľby dnes pomohli z tohto marazmu a či by sme v tom marazme nepokračovali aj po predčasných voľbách len vo vymenenom garde. Ale samozrejme zatiaľ, kým vládna väčšina drží 79-tku alebo 78-čku v parlamente, nie je možné ani rozmýšľať o predčasných voľbách,“ poznamenal.

Fico na tieto slová reaguje tak, že chápe, že strana Smer je pre mnohých, aj v koalícii, aj pre bývalých partnerov z koalície, vhodný politický terč. "Blesky udierajú do najvyšších stromov. Ja si denne tak desaťkrát zahryznem do jazyka. Najmä, keď po tom, ako sme ako-tak upratali krízu vo vládnej koalícii, počúvam o predčasných voľbách od tých dotknutých, ktorým sa rozpadli poslanecké kluby, a ktorí zle zostavili svoje kandidátky. Ja som si vždy svojich koaličných partnerov vážil, budem si ich vážiť a rešpektujem ich," povedal s tým, že ako predseda vlády sa bude doma aj v zahraničí správať profesionálne, s cieľom udržať vládu do riadnych parlamentných volieb v roku 2027. "Kto ide proti tomuto cieľu, kto sa nezmyselne spája s opozíciou, kope si vlastný politický hrob. Kto chce kam, postrčme ho tam," uzatvára.