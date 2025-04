Opozícia kritizuje novelu zákona o neziskových organizáciách a vyzýva na jej stiahnutie z parlamentu

Marián Čaučík (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Tento návrh môže zásadne narušiť fungovanie neziskových organizácií. Zasiahne to všetkých, tisícky serióznych organizácií, ktoré pomáhajú tam, kde štát zlyháva,“ skonštatoval poslanec Marián Čaučík (KDH). Upozornil tiež na chýbajúcu diskusiu s neziskovými organizáciami o pripravovaných zmenách. „Novela je politická, nie je odborná a je pripravená veľmi nešťastným procesom,“ podotkol. Úprava podľa neho nepomôže väčšej transparentnosti, ale organizácie administratívne zaťaží.

Návrh skritizovali aj poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Poslankyňa Veronika Remišová mieni, že koalícia ním chce šikanovať neziskové organizácie, uvaliť na nich byrokraciu a dávať im likvidačné pokuty. „Vyzývame premiéra, aby tento ruský a nezmyselný návrh stiahol a prestal rozdeľovať občanov Slovenska na dobrých a zlých. Takéto rozoštvávanie Slovensku nič dobré neprinesie,“ dodala. Upozornila pritom na činnosť neziskových organizácií a ich zásluhy pre spoločnosť.

Poslanci by o nej mali rokovať na budúci týždeň

Novela je aktuálne v parlamente. Poslanci by o nej mali rokovať na budúci týždeň. Má priniesť niekoľko zmien, viaceré upravujú pozmeňujúce návrhy. Pre neziskovú organizáciu, nadáciu či združenie s ročným príjmom nad 35-tisíc eur sa má zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti. Obsahom výkazu by mali byť aj informácie o osobách, ktoré prispeli na činnosť organizácie za rok viac ako 5000 eur. Rovnako by sa v ňom mali zverejňovať aj identifikačné údaje orgánov alebo členov orgánu organizácie.

Návrh má zaviesť tiež reguláciu lobingu. Výnimku spod definície lobingu by mali mať odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov a športové organizácie. Mimovládne neziskové organizácie, ktoré dostávajú prostriedky od orgánov verejnej správy, by tiež podľa návrhu mali byť povinnými osobami. Predkladatelia zmeny odôvodnili cieľom urobiť transparentnejším fungovanie organizácií. V navrhovanej legislatíve nie je podľa nich niečo, čo by znemožňovalo fungovanie mimovládnych organizácií. Odmietli, že by išlo o akýsi ruský zákon.

Zvýšenie odpočítateľnej položky podporí zamestnanie seniorov a študentov

Zvýšenie odpočítateľnej položky pri pracovných zmluvách dôchodcov a študentov z aktuálnych 200 eur na 350 eur by podporilo zamestnanosť týchto skupín obyvateľov. Zamestnávatelia by boli zároveň ochotnejší ich zamestnávať, keďže aj poskytovateľ práce by bol oslobodený od platenia väčšej časti odvodov. Informovalo o tom v utorok na tlačovej konferencii opozičné KDH.

„Chceme týmto ľuďom otvoriť viac náruč, aby boli ochotnejší viac pracovať, aby mali viac peňazí z tej práce,“ odôvodnil predložený návrh novely zákona o sociálnom poistení Jozef Hajko (KDH). Uviedol, že stanovená suma 200 eur je na Slovensku platná už desať rokov. „Za toto obdobie priemerná mzda vzrástla o vyše 70 %. Takisto išli hore dôchodky a napríklad minimálna mzda išla viac ako na dvojnásobok. To znamená, že je opodstatnenie, aby sa aj táto odpočítateľná položka zdvihla,“ vysvetlil opozičný poslanec.

Zvýšenie odpočítateľnej položky by podľa hnutia znamenalo vyšší príjem pre študentov a seniorov a zároveň motivovalo zamestnávateľov k zamestnaniu týchto skupín obyvateľstva. Vyššie finančné prostriedky by v čase konsolidácie podľa kresťanských demokratov študentom a dôchodcom určite pomohli.

Poslanec František Majerský (KDH) verí, že vládna koalícia si tento návrh zákona osvojí podobne ako iné opozičné strany. „Naši študenti a naši dôchodcovia potrebujú viac peňazí. Chcú pracovať, chcú brigádovať, ale chcú mať za to aj viac peňazí, a týmto zákonom im to zlepšíme,“ skonštatoval Majerský.