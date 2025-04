Minister Šaško očakáva širokú podporu k návrhu zákazu jednorazových e-cigariet

Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) si myslí, že návrh novely zákona, ktorou by sa mal zakázať predaj ochutených nikotínových výrobkov a jednorazových elektronických cigariet, je „absolútne nadstranícky“. Očakáva podporu naprieč celým politickým spektrom. Šaško to uviedol na utorkovej tlačovej konferencii na pôde Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Podľa Šaška je zákaz predaja týchto výrobkov v záujme ochrany zdravia mladistvých. „Ten cieľ je, myslím si, že politicky, ale aj spoločensky absolútne nadstranícky, a očakávam preto širokú podporu v celej spoločnosti a aj naprieč politickým spektrom,“ podotkol Šaško. Znížiť chce dostupnosť výrobkov, ktoré obsahujú príchute atraktívne pre mladistvých, ako sú ovocné, kolové a cukríkové. Priblížil zároveň, že návrh novely zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a takisto novely zákona o ochrane nefajčiarov by sa mal dostať do medzirezortného pripomienkového konania v priebehu budúceho týždňa.

O legislatíve diskutovali aj na úrovni možných dosahov na verejné financie

Konštatoval, že viac ako 35 percent mladistvých má skúsenosti s fajčením elektronických cigariet s nikotínom. Ozrejmil, že výsledky kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie ukázali, že výrobky si dokáže kúpiť takmer 30 percent detí. Podľa neho takisto každé štvrté dieťa trpí závislosťou. „Je doslova alarmujúce, že podľa prieskumov minimálne štvrtina, štvrtina mladej populácie denne užíva nejakú formu nikotínu,“ poznamenal minister a dodal, že sú to práve deti, ktoré sú v enormnej miere a čoraz viac vystavené rizikám agresívnych reklamných či marketingových kampaní.

Šéf rezortu zdravotníctva zároveň poďakoval Slovenskej pediatrickej spoločnosti, Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a rovnako ÚVZ, že legislatívne zmeny iniciovali a podporili. „Chcem aj z tohto miesta veľmi jasne verejne vopred ohlásiť a oznámiť všetkým potenciálnym lobistom, tabakovým spoločnostiam alebo rôznym záujmovým skupinám, aby sa na mňa ani na mojich kolegov v procese nepokúšali vyvíjať žiaden tlak, pretože neuspejú a my neustúpime,“ zdôraznil minister.

Šaško ďalej vysvetlil, že o legislatíve diskutovali aj na úrovni možných dosahov na verejné financie, podľa neho však budú dosahy minimálne. Podotkol, že aj tie sú z pohľadu zdravotných benefitov u detí absolútne neporovnateľné. „My budeme navrhovať, aby k tomuto prebehla riadna diskusia, riadny legislatívny proces, riadne pripomienkové konanie a v ideálnom prípade, aby táto iniciatíva vstúpila do platnosti od budúceho roka,“ doplnil.

Zvýšiť chce MZ aj sankcie z úrovne 100 eur na 1000 eur

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) už minulý týždeň zverejnilo predbežnú informáciu k návrhu novely zákona, ktorým chce zakázať predaj ochutených nikotínových výrobkov a používanie jednorazových elektronických cigariet. Okrem zákazu predaja e-cigariet, ktoré sa nedajú opätovne nabíjať, chce MZ zakázať aj predaj ochutených výrobkov a náplní, plniacich fľaštičiek, bylinných výrobkov a nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku.

Zaviesť by sa mal aj zákaz predaja súvisiacich predmetov, ktoré sa obvykle predávajú s tabakovými výrobkami. Zvýšiť chce MZ aj sankcie z úrovne 100 eur na 1000 eur za správne delikty v oblasti uvádzania varovných označení, porušenia limitov na zložky či uvedenia na trh výrobkov, ktoré obsahujú zakázané prídavné látky. Meniť by sa mali aj sankcie pre podnikateľov a právnické osoby, a to z pôvodných 10.000 eur na 50.000 eur, najmä v prípade nesprávneho označenia spotrebiteľských balení.